幫你計算去哪裡見面最公平！　韓大學生研發「找中間點APP」

每次與朋友約飯局，相信最令人煩惱的就是選址！住在「大西北」的朋友，經常都要遷就其他人，花1個多小時車程到九龍甚至過海吃飯。近日，韓國有大學生就研發了一個「找中間點」的手機應用程式，以後就不會再因為選址問題吵架了！

《18歲的瞬間》劇照

相信不少住大西北的人都經常要花1、2個小時坐車外出與朋友見面／《我的大叔》劇照

A：今日喺邊度食飯？ B：出銅鑼灣啦梗係！ C：次次都話去銅鑼灣，你就最近啦！ B：咁銅鑼灣多嘢食呀嘛！ A：Ｘ！次次約出銅鑼灣，我11點就要趕尾班車囉！今次你哋就我去近啲啦！

以上的對話，相信不少人都經歷過。無論是朋友、情侶、還是同學、或者工作上，我們的人生都是被「約會」、「見面」而包圍。不過，根據每個人的出發地點、利用的交通方法等，大家前往不同的地方所花的時間都會有所不同。在決定在哪個地方見面時，少不免因為意見不合而吵架。

《製作人》劇照

為了解決大家的煩惱，有韓國大學生近日研發了一個幫大家計算中間點的手機應用程式。這個名為「WE MEET PLACE」（윗밋플레이）的APP，目前只限在韓國使用，並需要有韓國手機號碼才能使用。

WE MEET PLACE

只要打開程式，輸入自己和朋友的出發點和即將使用的交通手段之後，程式便會自動幫用家計算出一個中間點。程式會根據當時實際的交通情況或周遭環境而計算出可以讓用家們「最快見到面的地方」。

WE MEET PLACE

希望該應用程式也可以推出國際版，讓其他地方的人也可以使用吧！