6大音樂串流APP大比併　YouTube Music抵唔抵玩？│11月更新

YouTube近日宣佈推出旗下音樂服務Youtube Music，音樂串流平台又多一個選擇。《開罐Opener》現為大家綜合市面上6大音樂串流Apps，Spotify、Apple Music、KKBOX、MOOV 、 JOOX及Youtube Music，比較各個特色、收費及優惠，讓大家能按個人喜好選擇最合適的聽歌App！

👍6大音樂串流平台大比併！

現時市面上有不少音樂串流平台供大家選擇，除了大家熟悉的五大音樂串流平台，YouTube近日亦宣佈推出旗下音樂服務Youtube Music，想在音樂市場分一杯羹。究竟6大平台中哪個比較便宜呢？哪個比較適合自己呢？立刻點擊下圖看懶人包！

▼▼▼▼一圖看清5大音樂串流APP▼▼▼▼

👍6大音樂串流平台各有優劣

要選擇哪個音樂串流程式，除了價錢之外，「音質」與「曲庫」都是重要的考慮因素。記者詳細分析6個音樂串流平台的價錢、特質與優點，讓大家可以根據個人興趣喜好來選擇適合的平台。

▼▼▼▼輕鬆選擇合適音樂串流平台▼▼▼▼

（開罐製圖）

+ 8 + 7 + 6

APPLE MUSIC 家庭用戶性價比之王

以為串流音樂平台入門費起碼要月費$48？如果懂得善用家庭共享計劃，就能夠與親友平攤費用，分享賬號使用聽歌服務。以6人共享計算，使用APPLE MUSIC的個人費用只需每月$14.6，就能夠盡情聆聽逾5,000萬首歌曲，非常抵玩。

Apple Music與蘋果裝置整合度高，吸引不少蘋果用戶使用。（Apple Music截圖）

YouTube Music 看MV最佳選擇

YouTube在香港推出不久，網民評價一般，主要因為外國歌手翻譯名稱奇怪，以及智能選歌功能不及其他平台。然而不得不佩服YouTube Music整合了YouTube中的歌曲影片，用戶能夠在離線聆聽歌曲時，同步看音樂影片，絕對能夠滿足一眾「視角動物」的需求。

華麗的MV隨著音樂推出市面，Youtube Music讓你同步滿足聽覺與視覺。（YouTube Music截圖）

JOOX 免費聆聽高音質歌曲

身邊不少朋友寧願上網尋找免費歌曲聆聽，也不願意訂閱音樂串流平台。其實JOOX提供免費試聽，只要完成列表中的簡單任務，就能夠在限定時間內，免費聆聽逾100萬首音質高達1411kbps FLAC的歌曲，當中包含大熱的外語歌曲與較齊全的華語歌曲。

👍記者聽歌大比併！

細心看完以上的資料與分析，卻還在擔心音樂串流平台沒有想聽的歌曲？記者立刻嘗試在6大音樂串流平台中搜尋近期大熱的歌曲，看看各個平台的表現。

本地歌曲 - 願榮光歸香港

（《願榮光歸香港》截圖）

JOOX 沒有 MOOV 沒有 Spotify 有 KKBOX 有 Apple Music 有 Youtube Music 有

懷舊歌曲 - 何日君再來（鄧麗君）

（《何日君再來》專輯封面）

JOOX 有 MOOV 有 Spotify 有 KKBOX 有 Apple Music 有 Youtube Music 有

K-Pop歌曲 - Piano Man（MAMAMOO）

（《Piano Man》海報）

JOOX 沒有 MOOV 有 Spotify 有 KKBOX 有 Apple Music 有 Youtube Music 有

J-Pop歌曲 - One Love（嵐）

（《One Love》專輯封面）

JOOX 有 MOOV 有 Spotify 有 KKBOX 有 Apple Music 有 Youtube Music 有

歐美歌曲 - Lose You To Love Me（Selena Gomez）

（《Lose You To Love Me》專輯封面）

JOOX 有 MOOV 有 Spotify 有 KKBOX 有 Apple Music 有 Youtube Music 有

6大音樂串流平台曲庫數量多寡不一，但根據記者實測，在各個平台中，基本上都能夠尋找得到以上記者挑選的大熱歌曲和懷舊金曲。還在猶豫不缺的朋友，不妨根據以上結果來選擇合適的音樂串流平台吧！