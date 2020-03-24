7個問題透視你是否購物狂　越買越難過　胡亂網購可能是病態！

新冠肺炎肆虐，大家少了出門逛街，不少人心癢癢惟有在網上大買特買。在不斷消費間，大家會覺得難以控制自己的購物慾望嗎？需要透過消費來平復情緒嗎？如瘋狂購物不受控，小心可能已患了購物癮症狀！

挪威的臨床心理學家Cecilie Schou Andreassen在過往曾經公布一張清單，一共列出7個狀況。只要你同意超過4條以下狀況，你就很有可能患有購物上癮症狀！

（開罐製圖）

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以上7條問題大家命中了多少呢？按照臨床心理學家Cecilie Schou Andreassen所講，要你同意超過4條以下狀況，你就有機會患上購物上癮，建議及早求醫。不過話時話，有日本網民就認為，家中雜物過多也是造成瘋狂購物的原因之一。

只要你跟足一個技巧，就能夠將家居收納整齊！（Instagram@misat_s）

最近日本興起的「MUJI收納法」就能夠解決雜物亂擺問題。EVA塑膠材質本身不易損爛，即使放置剪刀利器等物件也不易破損，夠耐用。有網民就在Twitter大讚好用，更列出了四大優點推薦大家入手！

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將東西分門別類雖然貌似容易，但如果沒有妥善管理、整理整頓，到頭來也只是白忙一場。有日本媒體就將「MUJI收納法」拆解成三個步驟，只要跟足教學，就能夠輕易上手，將房間煥然一新。

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