已讀不回功能令人又愛又恨！最初推出原因極洋蔥竟與311地震有關

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-03-12 08:00

現代通訊軟體越來越發達，不管是LINE、微信還是Whatsapp，這些軟體讓大家聊天無國界、零時差，但最多人抱怨的就是「已讀功能」了！對現代人來說，有時候傳訊息的不一定是親朋好友，也有可能是上司、不想往來的對象，不想讀取也不想回應成了莫大的壓力，有時「已讀不回」還會受到責罵，讓人不禁抱頭吶喊「到底是誰發明已讀功能的」！

有網友就在PTT上發文詢問「是不是LINE本體就是痛苦來源？」他表示LINE的已讀功能對玻璃心或情緒敏感者根本是折磨，他就遇過因為已讀不回對方而遭到暴怒以待的經驗，不能理解已讀功能存在的價值在哪？

該問題也引發鄉民熱烈討論，不少人認為已讀功能的好處在於「知道對方收到訊息了」，在交友方面也能試探對方的心意：

在知曉「已讀功能」是為了救災用後，不少網友直呼長知識，表示這背後原因很令人鼻酸、佩服，認為科技始終來自於人性。

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