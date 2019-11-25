退役AV女優拍封面大騷身材　談最愛姿勢令粉絲想入非非

退役AV女優美子日前為亞洲最大男性娛樂品牌擔任11月封面女郎，素有「長腿甜美慾女」，穿上鮮豔紅色內衣展露E奶爆乳，錯綜交結的紅細繩直抵私密部位，再搭配極具誘惑的網襪，誓言帶給粉絲們最毫無保留的美麗肉體。而四度訪台的她直言「已經深深愛上台灣」，並讚台灣郎又好色又紳士。

美子闖蕩AV界9年時間累積無數作品，曾以藝名「桐山凜果」出道，2年後改名小峰美子，直到2018年底宣布AV引退，並改名為「美子」。這次為男性娛樂品牌拍攝封面，一開始緊張到肢體僵硬，直到換上誘人的網襪造型後，才大開性感開關，接連擺出撩人又誘人的pose；也大方表示喜歡的體位是「騎乘位」：「覺得我的屁股是全身上下最有魅力的地方，能夠讓觀眾們好好欣賞唷！」

4度訪台，美子透露最哈台灣的珍珠奶茶，這次還吃到熱炒店的粉條蒸蝦，讓她非常喜歡；而聊到對台灣男生的印象，她笑說：「覺得台灣的男生雖然也一樣好色，不過很紳士呢！」並表示：「喜歡會願意一直親我的男生，討厭裝模作樣、輕浮的男生。」談及復出意願？美子表示：「目前的階段對於自己的心態還不太明確了解，也希望真的喜歡她的台灣粉絲能夠再等等。」

延伸閱讀：

陳喬恩爆禿頭危機！髮際線大後移…網嚇傻

遭酸靠孫安佐「蹭熱度」！阿乃暴瘦4公斤狠嗆酸民

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】