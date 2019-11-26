AV女優成女生剪髮指標？深田詠美5大短髮造型　這款最得男士歡心

日本AV女優深田詠美，靠著「進廠維修」的完美臉蛋，以及傲人E奶雙峰闖出名號，不僅榮登新一代AV界天后，還成為許多男人心目中的「D槽女神」。深田詠美除了靠著勾魂臉蛋擄獲宅宅的心以外，她的短髮造型更是成為男人燃起慾火的指標，你曾因為她哪款造型慾火焚身？在看誘人短髮之前，先來看看深田詠美的長髮照吧！

深田詠美剛踏入AV界的時候，則是以長髮造型為主，看起來比較沒什麼特色，整個人缺少了精緻的感覺。（IG@eimi__fukada）

一、俏麗內彎短髮

大家最常看到深田詠美的造型，應該就是內彎短髮了，看似簡單日常的造型，為什麼深田詠美看起來特別好看？那是因為她在髮根的地方，刻意創造出蓬鬆感，不僅讓視覺讓臉型變得更小巧，帶點凌亂感的感覺，瞬間讓宅宅產生遐想，究竟女神剛做了什麼事情？

深田詠美的內彎短髮造型。（IG@eimi__fukada）

二、單邊勾耳後短髮

身為一個女優，頭髮怎麼能包緊緊？深田詠美非常喜歡以單邊勾耳後造型亮相，露出可愛的小耳朵，不僅能展現她完美的臉部線條，還能讓宅宅產生想征服的衝動！

深田詠美的單邊勾耳後短髮造型。（IG@eimi__fukada）

三、外翹彎短髮

如果有在關注深田詠美作品的話，應該可以發現她演出女僕、學生妹角色的時候，都會以外翹短髮亮相，這樣的造型不僅可以讓角色形象看起來更加俏皮，視覺年齡看起來還會變小，童顏的模樣是不是很想打包帶走？

深田詠美的外翹彎短髮造型。（IG@eimi__fukada）

四、三七分帥氣直髮

身為一個敬業的演員，除了要演出可愛柔弱女僕以外，偶爾也要挑戰職場OL角色，而深田詠美在髮型上，則是以帥氣的三七分造型為主，充滿線條感的髮絲，展現出霸氣、女強人的形象，另外露出整個臉型輪廓線，顯得五官輪廓更凸顯，這個造型簡直帥到宅宅們想被女神征服啦！

深田詠美的三七分帥氣直髮造型。（IG@eimi__fukada）

五、誘人盤髮

繼霸氣OL 、柔弱女僕後，深田詠美也曾挑戰過氣質角色，在駕馭這些角色的時候，她會將頭髮全部盤起，不僅能露精緻五官以及耳朵以外，還能展現脖子線條，整個人的誘人指數直接破表！

深田詠美的誘人盤髮造型。（IG@eimi__fukada）

以上5款深田詠美的哪款髮型讓你最想征服呢？而這些髮型除了能讓男人產生遐想以外，還能讓臉型輪廓看起來更漂亮，女生讀者們不妨可以學學深田詠美的造型，一起變漂亮吧！

深田詠美不時在IG分享性感照。（IG@eimi__fukada）

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