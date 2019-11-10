【區議會選舉】早起的鳥兒有票投？　推介香港4種晨曦體驗

區議會選舉投票於11月24日進行，票站由早上7時30分便開放投票。今年不少聲音呼籲選民盡早投票以策萬全，《Opener 開罐》建議4個極具本土情懷的晨早活動，讓大家體驗香港之外，亦能準時投票！

【1】舊式茶樓飲早茶

大家有多久沒有飲早茶？一家大細早早到茶樓搵定位，姨姨推著手推點心車，高呼「燒賣！牛肉球！」實在是回憶中的味道！記者推薦三間「晨咁早」就開始營業的舊式茶樓，當中位於深水埗，早上6點便營業的「中央飯店」，仍然保留舊式點心手推車，深受外國遊客歡迎！

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+ 7 + 6 + 5

【2】無需上山 市區睇日出美景

平時常聽朋友說上山觀看日出，其實在香港幾個位於市區、十分容易到達的地方，都可以看到日出美景，浪漫之餘亦無須浪費腳骨力。11月中的日出時間大約早上6時半左右，為免撲個空，可以前一日去天文台網頁了解翌日的天氣狀況。

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【3】置身九十年代香港 一嚐冰室早餐

如果中式飲茶不適合你，那港英時代的產物「冰室」大概就是你杯茶！講起港式情懷，怎少得奶茶！一早到冰室享受一杯奶茶，吃個菠蘿油，也是體驗香港的好方法。記者就為大家精選幾間投票前或7時半開始營業的冰室，是時候喝絲襪奶茶了！

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+ 5 + 4 + 3

【4】天光墟尋寶

旺角天光墟。（資料圖片）

文青市集變成主流之後，大家好像就漸漸忘卻了天光墟的存在了。天光墟每日清晨開始營業，約早上7時左右就會「收檔」，想觀摩尋寶就要早點出動了。

香港有幾個較大型天光墟，販售二手物品的深水埗醫局街墟市、販售日用品的紅磡寶其利街墟市、販售水族用品的旺角界限街墟市。每個墟市都各有特色，不過小販擺檔時間地點都不定，大家就要去碰碰運氣了！