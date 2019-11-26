創傷後壓力症15題測試　經常回閃衝突畫面？故意避開回憶某些事？

反修例風波持續五個多月，社會氣氛緊張。媒體鋪天蓋地有關逃犯條例的報導，以及朋友間的充斥著相關的話題，連串的衝突讓不少人感到驚慌及情緒不安。

余俊亮攝

當遇上特殊事故後，出現壓力反應是常見的。一般來說，這些壓力反應可能會維持一段時間。沙田醫院及威爾斯親王醫院精神科部門主管、中大精神科學系系主任榮潤國教授指， 隨著時間及事件平靜後，人會適應這種情緒，壓力反應會漸漸減少；但如果事件過後一段時間，壓力反應仍然持續，並嚴重影響日常生活，便要留意自己有沒有患上「創傷後壓力症」。榮潤國教授建議，若以下症狀出現超過2個星期，就應向醫生尋求專業協助。

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（註：15題創傷後壓力症自我測試並不能代替專業臨床評估。若對創傷後壓力症有任何疑問，請向臨床心理學家或醫生尋求專業協助。）

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專家指首要留意身體狀況

創傷後壓力症其中一個易被忽略的原因是，患者不願意提起不愉快的經歷。榮潤國教授指，當發現親友受困擾，比起立即的情緒疏導，身邊人首要留意受影響朋友的身體狀況，例如身體有否損傷、能否如常進食、或嚴重失眠。在患者情緒穩定後，可按專業建議陪伴親友重組情緒，在緊張的社會氣氛下，重建彼此信任關係亦十分重要。

四周充斥著負能量。朋友間言談中，感受到滿滿的無力感。想想開解情緒低落的朋友，但又怕講錯話？有時候一句安慰說話，反而會使他們的心情更糟。以下6句安慰說話「難聽過粗口」，你又有沒有講過？

臨床心理學家鄒凱詩指，在安慰朋友前可先留意自己精神和心理狀況是否適合安慰他人，如當時人未準備好，不必強逼對方覆述事情經過，以免他們再度受傷害。

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