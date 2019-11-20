一田購物優惠日低至一折　$99東芝萬用鍋　$399小丸子床品套裝

半年一度的一田購物優惠日（YATA VIP day）即將開鑼，屆時所有分店將會降價發售大量精選商品，部分商品更低至1折發售。《開罐Opener》率先一探究竟，看看有什麼商品值得入手！

一田購物優惠日即將於今月27日開鑼。（陳俊堯 攝）

一田購物優惠日（YATA VIP day）即將於11月27日開鑼，為期6日，較以往延長1天。今次一田購物優惠日有「1折震撼區」、「2折起電視區」、「29週年激筍貨」三大主題，其中以一折發售價值$998的TOSHIBA鐵板萬用鍋，以及兩折發售價值$1,799的TCL28吋HD智能電視最為吸引。

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+ 12 + 11 + 10

一田百貨以生活家居用品為主，深得不少家庭歡迎。然而有不少朋友卻會略顯當中商品不夠年輕。

但據記者到場發現，今次一田購物優惠日力推的商品中，當中不少商品都非常新潮可愛，過往大熱發售的KAKAO Friends、角落生物、Line Friends的商品仍在此列，更有多款日韓歐美大熱零食同步發售。

😍記者推薦 · 三大種類必入手ITEM

擔心在眾多商品中難以尋覓合適的商品？《開罐Opener》記者即刻做好功課，讓大家能夠根據喜好，選擇合適的「必入手ITEM」。

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👍零食好推介

無論是OL還是學生，在工作時又怎麼可以沒有零食呢？自日韓歐美各地的零食多不勝數，更以優惠價格發售，記者認為對比坊間其他零食專賣店而言，仍然有一定吸引力。窮到燶的小編一直想試吃老媽拌麵，今次終於可以藉機會大量入手了！

+ 5 + 4 + 3

👍和你飛必備

要飛得開心，絕對不可沒有一件「打卡able」的隨身Item。多款印花旅遊商品，包括白雪公主、小飛俠與紅透中港的小熊維尼的行李箱，全部以優惠價發售。有興趣的朋友要留意，旅行用品為優惠日熱賣商品，想要就要預留時間搶購了！

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+ 5 + 4 + 3

👍宅家恩物

選擇床上用品絕對不能馬虎，始終床單可是每天都會接觸到你幼嫩的肌膚。與過往相同，一田購物優惠日推出多款卡通印花床上用品優惠，不乏KAKAO Friends、角落生物、哆啦A夢、《魔雪奇緣》等大熱公仔。

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+ 10 + 9 + 8

一田購物優惠日搶購須知😍

因受到近日社會氣氛影響，不少朋友在在外消費時都不願意逗留至晚上。今次一田購物優惠日將優惠期間延長至6日，並且提早開店時間，讓大家能夠隨心搶購心水筍貨。

特別營業時間詳情：

27 / 11 (星期四) | 9am - 8pm 28 / 11- 2 / 12 (星期五至一) | 10am – 8pm

優惠日除了在一田百貨12間分店同步開鑼，另設11個特別展場，主打不同商品，有興趣的朋友不妨根據主打商品種類大手掃貨！

特別展場地址詳情：

沙田新城市廣場第三期 3樓 ：行李及床褥 沙田HomeSquare 1樓：床品 荃灣廣場 1樓：行李、家品及電器 apm LG：玩具 Mikiki 地下：床品 MOKO MTR層：行李 MOKO 1樓137號鋪：床褥 香港商業中心 地下：廚具 東港城 1樓：床品、廚具及休閒服飾 形點1期 1樓：行李及床品 新都會廣場3樓：廚具

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