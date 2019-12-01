日本婚紗品牌推出《魔雪奇緣》婚紗　以Elsa經典造型出嫁不是夢

相信不少女孩都是從迪士尼動畫中公主們穿的華麗服裝而開始認識「禮服」的吧！每一位迪士尼公主都有自己的招牌禮服，也是不少女孩心中的「經典款」。日本知名的婚紗品牌KURAUDIA就是看中了女孩們心中的公主夢，在2017便與迪士尼聯名，推出了「迪士尼公主」婚紗，每次的新企劃總是會引起女孩的熱烈討論。這次又趁著《魔雪奇緣2》（Forzen）上映，KURAUDIA便以愛莎與安娜作為女主角，推出了一系列絕美禮服婚紗，讓人看了簡直想馬上找個人嫁掉啦！

看到這一套服裝，相信不少影迷都在腦中開始唱出「Let it go~」吧！這套禮服發想的靈感正是愛莎加冕典禮中所穿著的禮服，但KURAUDIA設計得更加華麗並帶有女人味，並且不會過於性感，恰到好處的保留了迪士尼最重要的「好女孩公主感」。

這套冰藍色長禮服相信不用多解釋，正是取自於愛莎的招牌女王裝，禮服上還佈滿了閃閃發亮的施華洛世奇水晶，禮服斗篷的下擺還有著雪花圖案的裝飾，品牌的巧思真的讓冰雪女王走進現實生活。

KURAUDIA也以這套禮服作為概念發想，設計出另一套「愛莎風格」的婚禮白紗，精緻的刺繡以及長裙襬更加襯托了新娘霸氣女王的另一面。

當然，同樣身為重要主角的新郎可不能漏氣，當你穿上了愛莎的晚禮服後你的另一半也只能乖乖配合，穿上同色系的燕尾服來迎接你啦！

《魔雪奇緣》系列婚紗的燕尾服。（KURAUDIA）

另外一位公主，安娜的風格則更像是個平易近人的少女，禮服的設計同樣保留了電影中的民族風，精緻的刺繡以及巧妙的材質運用，讓妳穿上後就像是個從由畫中走出來的古典少女，不想總是和別人千篇一律的女孩可別錯過了！

另外一位公主，安娜的風格則更像是個平易近人的少女。（KURAUDIA）

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