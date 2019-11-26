魔雪奇緣2│迪士尼/馬莎/LOG-ON推周邊　必買朱古力月曆、音樂盒

迪士尼新電影《魔雪奇緣2》上映後，精彩劇情與歌曲大受好評，各大商店更紛紛推出相關精品。粉絲們準備好彈藥入貨了嗎？《開罐Opener》與大家一文看清多款精品好推介！

記者看完電影後，好想大手入貨相關精品！（《魔雪奇緣2》劇照）

香港迪士尼，Log On與馬莎都各自為《魔雪奇緣2》新推出多款精品。《開罐Opener》記者立刻帶大家一文看清有什麼精品值得購買！

😍迪士尼獨家《魔雪奇緣2》精品

雖然不少香港人認為香港迪士尼出品不夠吸引，但記者認為今次《魔雪奇緣2》的精品頗為吸引，價錢亦有貴有平，一架模型車型約$62，而音樂盒則要400多元，但手工相當精美。

在今集電影中新登場的水精靈Nokk，貌似獨角獸，與高雅的Elsa相映生輝。今次迪士尼推出的水精靈Nokk公仔，四腳部分能夠隨意扭曲，十分好玩。記者到場時發現商品庫存已經不多，看來已經被「小公主」收歸後宮了。

另外馴鹿Sven也有推出公仔，質感非常軟綿綿，抱起來感覺一流，值得考慮入手！

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香港迪士尼也為電影中角色推出人形玩偶、飾品與文儀用品，當中更少不了大熱吉祥物雪人Olaf的身影。然而Olaf的小飾物與2013年《魔雪奇緣》上映後推出的款式一模一樣，選購時就要多加留意了。

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+ 10 + 9 + 8

😍M&S聯乘《魔雪奇緣2》精品

預計到《魔雪奇緣2》大受歡迎，今次馬莎與迪士尼合作推出一系列相關家居用品，追求實用的朋友不妨從這入手！

記者私心推介Olaf產品，今次電影中搞笑的演出，相信令不少人再次愛上這位可愛的小雪人。這款旋轉飲管塑膠杯雖然容量不高，但上面印有Olaf的樣貌相信已經滿分有餘。加上喝飲料時，飲料會隨著飲管不斷旋轉，可愛感急升！

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Olaf旋轉飲管塑膠杯 // $69（陳俊堯 攝）

M&S推出的《魔雪奇緣2》商品雖然以兒童商品為主，但除了以上提及的塑膠杯，當中還有Elsa與Anna兩姐妹的水杯，餐碟，此外還有Olaf的毛毛拖鞋，同樣精緻。

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😍LOG-ON引入日本《魔雪奇緣2》精品

LOG-ON作為唯一引入其他國家《魔雪奇緣2》商品的零售商，相信對粉絲們有一定吸引力，對日本精品有興趣的朋友就要留意！

如上述，最讓記者鍾情的莫過於小雪人Olaf。LOG-ON今次引入日本TAKARA TOMY新推出的《魔雪奇緣2》限定車仔，以Olaf的配色為創作靈感，非常可愛。包裝上更印有日文《魔雪奇緣2》標誌，質感與價值立刻Up！

另外還有超精緻的木質音樂盒，除了有Elsa高貴長裙造型，還有Olaf與小雪人們在高低跳動，非常可愛！可惜售價高達$498，作為《魔雪奇緣》的忠實粉絲只可慶幸價格$500有找。

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其實LOG-ON也引入不少公仔，手感都非常柔軟，兩位女王的公仔更是太空棉觸感，相當吸引。但要注意，其中Qposket迪士尼公主系列與部分商品出自《魔雪奇緣》。如果是《魔雪奇緣2》的忠實粉絲的話，在購入時就要再多加留意了。

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