【台灣升學】全台最荒涼大學　Google Map位置嚇窒網民：世外桃源

近期PTT一篇以「台灣最荒涼的大學學區是哪邊？」為題的文討論非常熱烈，全台地處偏僻的大學很多，其中幾間因為開設學校跟著帶動周圍商圈生機，大學活4年沒問題，不過以下三間不只被眾多台灣網民投票認為根本是「世外桃源」，最偏僻的Google位置圖也讓網友大開眼界！

第三名：台東大學（知本校區）

提到花東當然是先想到好山好水好風景，不意外當然台東的風景在大學裡也輸人不輸陣：「台東大學啊，整個縣方圓兩百公里都是鄉下」、「台東啊，騎車到市區要10KM ，附近一片荒蕪都田」、「台東大學知本校區，真的世外桃源」、「我台東（知本校區）靠學餐撐四年」、「台東知本校區......晚上還能看星星」

台東大學知本校區（台東大學）

第二名：高雄師範大學（燕巢校區）

「是高師大燕巢校區，高雄的」、「高師燕巢就真d偏僻，以前到那比賽只能在學校商店買吃的」、「高師大燕巢校區，絕對夠偏僻」、「高師大燕巢校區，那才是真正的深山內，外面公路還要走一段才到市區」、「燕巢師大，那附近超多學校但還是很荒涼」、「肯定是高師大燕巢校區呀！自從OK倒了，要去最近的便利商店要走路一小時去隔壁高應大耶」

俗話說的好，沒有比較沒有傷害，大學荒涼的程度當然也是沒有最狂只有更狂，以下這間不只地處偏遠，甚至位於高高聳立的山上，進去根本已經是修行的等級了…

高雄師範大學燕巢校區（國立自然科學博物館）

第一名：華梵大學

「華梵最狂，沒有之一」、「我親戚以前唸華梵，但受不了辦休學再重考」、「華梵，讀過一學期真的沒辦法」、「華梵吧，深山裏面= =」、「華梵物理距離離台北市很近，但是跟在深山修行沒兩樣」、「石碇華梵，附近都沒有商圈，只能下山才能購物」、「華梵那個環境真的有點厲害」、「華梵那個地點真的很猛，路過一次」

華梵大學（華梵大學）

光憑言語可能沒去過的人無法理解，因此有專業的網友便附上華梵大學的位置圖，看完大家都跪服了啊…（點圖放大▼▼▼）

+ 5 + 4 + 3

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