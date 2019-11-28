多圖│21歲女生手造多款紀念啤啤熊　布料是客人過世親人的衣服！

不少人家中都會放一隻公仔在身邊，可會想到這些公仔背後的價值？英國一名少女專替客人用過世親人的衣服，製作成紀念啤啤熊，可以讓人用另一個方式懷念親人。

英國一名21歲少女Mary MacInnes專門替客人用過世親人的衣服，製作啤啤熊。客人會把親友穿過的衣服寄給她。每個啤啤熊要花上5至6小時設計圖樣、裁剪、拼接和縫製，製作出來的成品客人不但滿意，甚至立即淚崩！可以有這樣有紀念價的啤啤熊放在身邊，永遠懷念他，多感動啊！

Mary MacInnes 畢業於赫瑞瓦特大學時尚科技學系，本來的目標是向婚紗設計發展，但因為她製作的啤啤熊太受歡迎，因此現在專心製作啤啤熊。

Mary MacInnes會依照不同訂單設計每個啤啤熊，會應特殊需求再加上衣服鈕扣、首飾，或親友使用過的小物件等。她會依照不同訂單設計每個啤啤熊，會應特殊需求再加上衣服鈕扣、首飾，或親友使用過的小物件等。

除了紀念過身親人，也有客人想記錄小朋友長大等生命中的重要時刻，就把小朋友穿過的衣服、校服制服衣物，寄給Mary MacInnes製作成啤啤熊。

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價錢方面是50英鎊至 70英鎊，即約500至700元，視乎衣服穩和質料而定。不過經過網民廣傳和傳媒報導，她現在太有名了，除了當地訂單還有海外訂單呢！希望她製作的訂單已經排到明年二月後，想訂製啤啤熊，不是付費就可以得到。