今週氣温最低12度　編輯推介$400以下3種入冬必備電器│附購買攻略

漸入冬季，根據天文台消息，香港氣溫將會在今週末下降低至12度。記者為大家精選3大類別的小型家電，推薦商品更全部$400以下，無論自用還是送贈予家中長輩都非常合適。

孤單一人過冬已經心夠寒，加上如此氣溫更是寒上加寒。身邊沒有一件保暖電器，又怎樣能夠安然過冬呢？記者為大家蒐羅了暖風機、暖手器、加濕器三大類別的小電器，有需要的朋友在購買前不妨先參考以下資料。

👍暖風機推介

暖風機在不少人心中都是笨重而燙手。其實現在不少暖風機相當輕巧，設計精美安全，價格更非常宜人，不需要$400就能夠入手。雖然因為體積所限，暖風範圍不及大型暖風機，但放置在小型房間已經綽綽有餘。

NOVEL 暖風機（豐澤有售）

輕井澤 陶瓷暖風機（豐澤有售）

Origo陶瓷暖風機（豐澤有售）

NOVELTI 陶瓷暖風機（豐澤有售）

👍暖手器推介

難道一到冬天就要窩在家中嗎？

寒冷的氣溫除了會讓你變得慵懶，更會影響血氣運行，導致四肢冰冷。其實只要手執一部暖手器，就能讓你每天外出都充滿暖意，也不用穿得臃腫。選擇暖手器時，不妨留意能否快速充電，手感是否良好，外殼設計是否精緻可愛，讓你每天都提起拿出街的意欲。

Kaokao Friends USB 暖手器 （LOG-ON有售）

NOVEL暖手器（豐澤有售）

KikoSaka暖手器（豐澤有售）

👍加濕器推介

秋冬時分，天氣開始寒冷乾燥，家中街上都開起暖氣，皮膚難免出現乾裂細紋。想要保護幼嫩肌膚？除了每天塗抹潤膚霜，只要在家中放置一部加濕器，增加空氣中的水分，就能夠讓肌膚自然補充水分。

除了直線向上噴射水霧，市面上部分加濕器能夠控制方向，也有強調防漏或公仔印花設計。在入手時不妨仔細選擇一部適合自己的加濕器。

Francfranc 迷你USB加濕器（Francfranc有售）

Kakao Friends 迷你加濕器（LOG-ON有售）

【加濕器】Kakao Friends 迷你加濕器，售$268。加上Ryan與Apeach的公仔，可愛感立刻Up，一體設計更防漏放滴。（LOG-ON）

Little Twin Stars香薰加濕器（LOG-ON有售）