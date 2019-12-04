【創意大懲罰】鬼馬老爸騎劫女兒IG　兩週後粉絲數量讓眾人崩潰

人生就是選擇題。如果讓你選「沒收電話1個月」和「被父母完全接管社交平台2週」，你會選擇哪個選項？美國有位15歲的可憐少女Madelynn，因偷偷帶男仔去過夜派對被老爸 Larry 發現，結果老爸讓女兒選擇接受哪一種懲罰。

IG@madelynn.ellagrace

天真的 Madelynn 選擇了後者「被父母完全接管社交平台2週」，但一天過後，已讓她秒速後悔。瘋狂的老爸 Larry 不但在女兒的 Instagram 發布令人無語的照片， 更找來女婿在女兒的TikTok上，易裝大跳「老餅舞」。發布一次還不夠，鬼馬老豆更再在 Madelynn 的Facebook 上 Backup 影片，帖文下方的 Hashtag 更寫上「#parenttakeover」（父母接管）、「#makebetterchoices」（做更明智的選擇）的抵死字句。

鬼馬老爸Larry 在女兒的 Instagram 發布令人無語的照片及圖片說明。（IG@madelynn.ellagrace ）

可憐的女兒 Madelynn 一天後已相當後悔，連忙轉軚表示願意不用電話1個月，但這位超狂老爸又怎會答應，「我實在有太多點子和想法，還是按原先約定的2個星期吧」。Madelynn指爸爸已經愛上TikTok，想必2週的懲罰過後，他會開設自己的帳户。

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老爸 Larry 亦因此成為女兒 Madelynn 班上的紅人，女兒的朋友仔更會定時定候上各大社交平台看看 Larry 的新搞作。讓女兒原先平平無奇的Instagram帳户，粉絲人數急增至現在按近5,000人！