Yahoo!2019日本最高搜尋關鍵字竟是⋯⋯木村大神竟不敵這位小鮮肉？

日本最大搜尋引擎 Yahoo！Japan 近日公布「Yahoo!搜尋關鍵字大賞2019」，統計自2019年1月1日至11月1日為止，與上一年搜索次數比較，上升最多的人和事，並進行頒獎。 Yahoo!搜尋關鍵字大賞2019 年度大賞，由人氣男星橫濱流星奪得。

搜尋關鍵字大賞及年度男藝人大獎－橫濱流星

搜尋關鍵字大賞－橫濱流星

人氣男星橫濱流星在日劇《初次戀愛那一天所讀的故事》中，飾演不良高中生由利匡平而受觀眾喜愛，其後也演出不同角色，成新一代實力派演員，亦是不少女生的男神，年度男藝人大獎亦由他奪得, 橫濱流星發表得獎感言時指「被很多人關注感到幸福」。

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女藝人大賞－蒼井優

今年宣布婚訊的話題女星蒼井優獲得女藝人大賞，自6月與搞笑藝人山里亮太閃婚後，二人迥異的性格讓網民大呼「怎麼會結婚？」因而成為熱門搜尋的關鍵字。

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偶像部門獎：日向坂46

今年正式獨立發展的日向坂46，以單曲《心動了》取得近47萬張的銷量，成為公信榜歷代女藝人銷量最高的出道單曲，新曲《如此喜歡你可以嗎》更在YouTube有突破600萬點閱數的超高人氣。

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電影部門獎：《天氣之子》

繼《你的名字》後，新海誠的新作《天氣之子》在日本上映三週已成為票房冠軍，主題曲愛にできることはまだあるかい一出亦在音樂榜上獲得良好成績。

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飲料大賞－貢茶 珍珠奶茶

有媒體預測，單是2019年日本的珍珠奶茶銷量會突破2億杯。2019年亦被日本稱為「平成年代第三波的珍珠奶茶熱潮」。而台灣的貢茶，因提供客製化的珍珠奶茶而在日本超具人氣。

Twitter@Vietnampudding

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