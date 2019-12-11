驚安之殿堂│直擊DONKI荃灣海之戀新店　加大18禁區域│附必買推介

盛傳已久，日本必去的 DON DON DONKI（唐吉訶德／驚安の殿堂ドン・キホーテ）終於在香港開第二間分店，進駐荃灣西海之戀商場，並於12月12日正式開幕。究竟規模有無尖沙咀那間大？貨品又是否貼市？《開罐Opener》率先帶大家到新店直擊報道！

日本大型連鎖雜貨店「DON DON DONKI」進駐香港不足半年就乘勝追擊，全新旗艦店將於12月12日正式登陸荃灣西海之戀商場。

全新旗艦店佔地面積約26,000呎，較美麗華店大近兩倍。新店場內分為零食、藥妝等多個區域，究竟有什麼特別之處呢？《開罐Opener》記者即刻帶大家行遍新店，尋找抵買及特色貨品！

👇👇👇荃灣西新店有成26,000呎！👇👇👇

👍新店介紹│零食藥妝依舊吸引 18禁區域面積有增無減？

DON DON DONKI本店登陸荃灣，大西北人士選購日本零食與日用品時，終於有多個新選擇。新店面積比美麗華店更大，按照商品種類大致分為14個區域 ，另外再有「聖誕假日專櫃」、「10元零食區」、「懷舊糖果街」等專題貨架，記者能夠按照地圖指示選購心水商品，非常舒適。

新店面積翻倍，商品種類也相應增加。據記者了解，新店有多款特色零食與飲料，其中紅遍亞洲的百力滋，與港式甜品店滿記甜品聯乘推出港色風味的百力滋，以$9.8/件發售；而在香港難得一見的日式果味啤酒也有登場，而且有多種味道選擇，價格非常宜人。

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👍新店介紹│一改24小時營業傳統 凌晨1時關店

有興趣前往購物的朋友就要留意，與美麗華分店與其他日本分店不同，海之戀新店將不會24小時營業，估計根據商場指引，更改成上午9點開始營業至凌晨1時，雖然對普通顧客而言影響不大，卻意味著荃灣居民就沒有口福，在宵夜時段享用到DON DON DONKI的宵夜名物了。

為食的朋友也要注意，荃灣西新店雖然設有美食廣場，有多間日本美食進駐DON DON DONKI，可惜美食廣場需要等到2020年初才正式開幕。幸好在美麗華店大受歡迎的甜番薯已經開始營業，讓特意前往的客人可以解解膩。

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😍必買推薦│$10起買日本平民零食

在日本文化影響的時代下長大，記者不會遺忘初心，決定向大家介紹日本零食。記者在貨場中見到多款日本熱賣零食，好食之餘價格相當宜人，$10起就能入手。

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😍必買推薦│成人玩具套裝發售 送禮自用均可

受大家關注的18禁區域終於生性，荃灣店有更大空間，讓不少粉絲都倍感安慰，可以帶埋朋友一齊選購。雖然沒有新增很多獨有商品，但仍然有DONKI標誌性的TENGA貨架，也有多款玩具與禮品出售。究竟有什麼供選購呢？立刻點擊圖片逐樣商品睇清楚。

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😍必買推薦│搞鬼派對ITEM $200下超平入手

DON DON DONKI的商品相當吸睛，如之前因珍珠奶茶熱潮而爆紅的流水麵機、夏季必入手的手動刨冰機、還有炒熱氣氛必備的搞鬼Cosplay道具都大受顧客歡迎。

臨近聖誕佳節，記者在新店開張之時，為大家整理了$200下搞鬼Cosplay道具如下：

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👍新店優惠│限定推出1000套福袋

新店開張期間，DON DON DONKI荃灣分店將會推出價值$128.4的福袋套裝，以$88.8發售，限量1000套。擔心買回來不喜歡食？福袋中全部零食皆為Meiji出品，除了有大受香港人歡迎的Meltykiss朱古力，更有日本的國民零食蘑菇山，但看相片已經相當吸引。

【DON DON DONKI海之戀本店 · 詳細資料】

🏠新店地址：香港新界荃灣區大河道100號海之戀商場2樓 🏠營業時間：上午9時至零晨1時