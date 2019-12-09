九展13品牌開倉　Nike/Adidas低至3折　Timberland鞋一律$250

今個星期終於輪到九展開減價！E-Max WearHouse九展名店倉年終優惠，將會舉辦季「折」感謝週，多個品牌同步大減價，Nike、Adidas、PUMA等多個運動品牌衛衣與波鞋低至3折發售。《開罐Opener》率先睇清優惠商品！

13品牌同步推出開倉優惠

今次開倉為期6日，一共有13個品牌參與減價。如運動品牌The North Face、Free Running、Puma、 Catalog、Royal Sporting House，皮革鞋履品牌Timberland、Dr. Martens、Palladium、ECCO、J Journey，還有時尚品牌GUESS、LEE、Hallmark都均有限定優惠。

九展名店倉年尾最後一擊，多款秋冬商品低至3折發售！（E-Max WearHouse）

率先挑選心水商品！

以上13個品牌同步發售多款優惠筍貨，限定優惠低至3折。《開罐Opener》記者率先了解各品牌優惠商品價格，與大家一覽抵買商品！

1. Timberland

Timberland鞋款閒閒地過千一對，以下4件精選商品原價皆高達千元，但折扣後一律$250，相當抵買。

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2. Catalog

冬季必備的衛衣絕對是開倉重點。Catalog有多款精選衛衣低至29折發售，可惜最受年輕人歡迎的Dickies印花衛衣卻只得65折優惠，略嫌失望。

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3. J Journey

J Journey以售賣名牌鞋履而知名，今次開倉包括過往大熱的EMU女裝純羊毛雪靴，現在以低至28折發售。雖然不算當季熱賣款式，但對於準備外遊的朋友們，相信有一定吸引力。

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凡購買任何兩對或以上即可全單再減$100

4. Palladium

開倉常客Palladium照例登場，減價款式也相當有驚喜。過往記者在介紹冬季新推商品時曾認為，新推出迷彩系列較難日常配搭穿著。而今次推出開倉優惠的精選商品包括黑、淺藍、卡其、深綠等雖則普遍，卻更易襯搭的常見顏色，低至39折出售。

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5. LEE

LEE出品的牛仔布料產品，相信受到不少香港人喜愛。今次除了標誌性的牛仔外套與牛仔褲外，更有品牌標準衛衣，以下商品更低至38折發售，粉絲不妨到場看看服飾剪裁是否啱心水。

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6. GUESS

專走年輕路線的外國品牌GUESS同樣減價，有衛衣低至37折發售，但其他精選商品則以童裝商品為主。

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7. ECCO

女鞋仲有優惠！ECCO今次加盟名店倉，多款優惠女鞋優惠發售。雖則對於年輕人而言，優惠款式較為成熟，但如果剛踏入社會，設計成熟的長靴款式相信會相當適合。

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8. Dr. Martens

黑色鞋款永恆不滅，對於喜愛斯文裝束配搭的朋友，相信會有興趣入手，幾款皮鞋世人以低至5折發售，約$600左右。

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9. The North Face

戶外用品品牌The North Face較少在開倉登場。今次減價中兩件外套皆半價發售，對於甚少減價的The North Face而言，相當值得大家選購。

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10. Royal Sporting House

運動品牌零售商也有不少好物值得留意。多款Adidas與NIKE熱賣波鞋都有減價，無論運動還是休閒外出都相當適合。以下商品皆低至57折，$300有找就能入手。

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11. Free Running

近日踏入紅葉季，大東山芒草有已經盛開，假日郊遊的朋友們準備好合適的衣服了嗎？如果對鞋履並沒有興趣，Free Running進行減價的商品當中包含不少運動衛衣與長褲，記者認為價格相當吸引。

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12. PUMA

與Free Running相同，PUMA也有多款運動服飾進行大減價。雖然優惠只有7折，價格不如Free Running吸引，但至少讓大家有多一個品牌供選購。

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13. Hallmark

對服飾沒有太大興趣？今次開倉同場加映精品優惠，Hallmark有多款精品減價，除了有聖誕公仔外，稍後日子推出電影的星球大戰也有公仔發售，$100有兩件。

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【E-Max WearHouse 九展名店倉 · 詳細資料】

🏠地點：九龍灣展貿徑 1 號九龍灣國際展貿中心 🏠日期：2019年12月11日 至 12月16日 🏠時間：11:00 - 20:00（週一 至 週四）