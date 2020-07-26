盤點「綠茶婊」十大特質！假素顏、扮柔弱未係最難頂？

自2013年起「綠茶婊」這個詞迅速在網路上爆紅，「綠茶婊」意指外貌清純、楚楚可憐且人畜無害，看似純潔實則擅於心計、思想拜金、野心比天大、生活靡爛且靠肉體上位的女子，最原本的意思是裝清純的妓女。到底這個詞是從哪來的呢？又究竟是什麼原因這樣的女性會被稱為「綠茶婊」呢？難道就不能叫「紅茶婊」或「奶茶婊」嗎？

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「綠茶婊」是由綠茶和婊子組成的詞，在這裡的綠茶可解釋為清新與純潔的意思，而婊子通常用於責罵道德感低落性情放蕩的女子，這個詞其實是始於「三亞海天盛筵事件」，三亞的海天盛筵展覽會以展出奢侈的生活方式聞名，而在2013年當時被爆出了色情及不雅的事件，當時傳出有嫩模陪睡3天得60萬人民幣的報酬，於是網友便發明了「綠茶婊」、「外圍女」和「茶水婊」等詞彙來譏諷那些嫩模。至於為什麼是「綠茶」呢？不能是紅茶或奶茶嗎？中國有一部電影名為「綠茶」，電影中的女主角是一名精神分裂症的患者，白天清新脫俗，是文藝少女；到了晚上，她走跳夜店，是風塵女郎。很顯然的「綠茶」一說就是這麼來的。

而具體來說，怎麼樣的女孩子會被認定為「綠茶婊」呢？（點圖放大▼▼▼）

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網路上也延伸出了各種婊（點圖放大▼▼▼）

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