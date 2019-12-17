8千呎GU新店進駐沙田　羽絨/衛衣激減　每日首300顧客送保暖內衣

UNIQLO姐妹品牌GU登陸香港後，因為夠平受不少年輕人喜愛，今個冬天繼續開分店，將於本月19日進駐沙田新城市廣場3期，開店同時推出多款限定優惠與獨家商品，新界東的朋友們不用再山長水遠跨區朝聖了！

減價優惠迎接新店開張

日本年輕時尚品牌GU將於19日進駐沙田新城市廣場3期。為迎接新店開幕，GU將連續15日推出優惠，多款羽絨、外套、冷衫等秋冬衣物減價發售，連今季大熱的搖粒絨外套都有減價。記者率先入場，精選15件注目減價商品！

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+ 10 + 9 + 8

GU保暖內衣系列都有減價！

香港熱賣王牌保暖內衣GU Warm系列低至$59起發售（原價$79起），簡約時尚的冷衫與衛衣也再度減價，低至$79就有交易。

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耳環配飾低至$19

雖然耳環配飾並非屬於新店限定優惠，但記者在現場發現有不少商品同樣降價發售，其中耳環更低至$19有交易。有興趣的朋友絕對不能錯過！

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新店限時優惠贈保暖內衣

踏入秋冬，GU沙田新城市店開幕首兩日將會送出共600件皇牌保暖內衣GU Warm Extra！19日至20日間，每天首300名入店顧客，憑任何消費即可換領GU Warm Extra一件（價值$99）！

消費滿額即送環保飲管套裝

在19至26日期間，於沙田新城市廣場新店消費滿$500，即送GU環保飲管一套（粗幼不銹鋼飲管各一，及飲管專用的清潔刷），每日限量300份，先到先得，送完即止。

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新店全港最細 齊全貨物獨家發售

據記者了解，新店面積約8000呎，為香港6間分店中最細一間。新店雖小，但貨物齊全，今次新店開張將會率先發售多款春日商品。除了主打東京街頭時尚的MIX MANIA先行登場，更有聯乘Play Station合作推出的全新系列，印花設計與年輕人相當有共鳴。

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