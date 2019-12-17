Pepe官方店登陸中環　麻雀/服飾28款商品　必掃Pepe扮福祿壽揮春

開罐
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還在手機默默儲 Pepe 貼圖？今個聖誕，Pepe the frog 官方期間限定店將會登陸中環，自認為Pepe忠實粉絲的你，就要記得預留時間朝聖了！

限定店限時4日　率先看28款精品

位於中環的官方期間限定店將會於21日開始，為期4日，屆時將能購買到28款限量精品。除了綠油油的襪子及行李牌，更有正版Pepe聖誕老人帆布袋與農曆新年揮春，相當應節。

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必入手獨家Pepe運財麻雀套裝

除了以上商品，今次於香港舉辦的 Pepe the frog 官方期間限定店更會推出全球限量發售的Pepe運財麻雀套裝，售$1,488/套，聖誕新年聚會時放在麻雀枱上見到一大堆Pepe頭像，增添一絲綠綠的氣氛，非常搞鬼。

限量Pepe運財麻雀套裝：$1,488（店舖提供）

呆萌公仔攬枕需預定

以上25款精品將在限定店即時發售，另外包括Pepe呆萌公仔Pepe求抱抱攬枕在內等3款大熱商品則為預訂貨品，到場顧客能夠優先進行登記預購，商品將於2020年1月到貨。

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【Pepe the frog 官方期間限定店· 詳細資料】

🏠地點：VELO 6 − 中環安和里6號地下

🏠日期：2019年12月21日 至 12月24日

🏠時間：11:00 - 21:00（21日 至 23日）

11:00 - 18:00（24日）

🏠付款：現金 / PayMe

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