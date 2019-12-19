聖誕禮物│嚴選10件$200以下搞鬼禮物　保險套睡袋、聖誕樹音樂盒

聖誕節將至，又要準備與朋友們聚會的時候了。如果大家還沒開始預備好要交換的聖誕禮物，就要趕上購物尾班車了。《開罐Opener》為大家準備禮物提案，以下全部單價低於$200，搞鬼得嚟又實用，分分鐘還可以食落肚！

👍搞鬼禮物好推介！

【1】保險套睡袋 - 搞鬼推介No.1

大家有想像過身處保險套內的感受嗎？有一點侷促、有一點緊繃？身歷其境的記者可以告訴你，猶如0.01般輕薄的尼龍彈力布料，加上透氣設計，這款保險套睡袋相當舒適。在聚會中將這款包裝搞鬼的睡袋送給朋友，搞笑之餘又夠使用，相當得體。

價格：$198 Log On有售

【2】啤酒罐包裝襪子 - 襪子控的最佳禮物

這款橫間啤酒罐裏並不是盛載手工啤酒，而是三對顏色各異的長襪，顏色除了冬天最容易配搭的深藍色外，更有鮮艷奪目的橙色與黃色。如果將這款禮物送贈給襪子控的話，相信一定會感動流淚。

價格：$189 LogOn有售

【3】Hello Kitty 夜燈- 正經夜燈不正操作

普通一盞燈，怎麼能夠列入搞鬼禮物推介呢？原來是因為這款Hello Kitty夜燈為輕觸式夜燈，需要輕拍Hello Kitty的外部才能夠開關，軟膠物料用手一壓，Hello Kitty將會變型，需要使用「還原靚靚拳」才能夠回復正常（笑）。

價格：$198 CitySuper有售

【4】麵飽坐墊套裝 - 送你一條生命麵包

講了生命麵包這麼久，不如在朋友聚會中送出幾片麵包？這款麵飽坐墊套裝一套三片，能夠作為坐墊及背墊使用，耐看之餘相當實用。質料柔軟舒適，不過玩味和觀賞價值為主，似乎沒有糾正坐姿等功能。

價格：$198 Log On有售

👍玩得睇得 食的先最緊要！

除了以上4款搞鬼禮物，其實交換禮物最穩重是買嘢食，起碼落到肚。

【5】薑餅屋 - 大人細路一齊玩

一班為食鬼在聖誕聚會中，怎麼可以沒有零食？成班人一齊砌薑餅屋，一邊砌一邊食，簡直是為食鬼的至高人生享受。

價格：$198 CitySuper有售

【6】《魔雪奇緣2》脆脆禮盒 - 睇得又食得！

《魔雪奇緣2》熱潮仍未過，主角愛莎與安娜仍然是大人細路的至愛公仔。這款脆脆禮盒正是以兩位角色為設計原型，盒子能夠作為聖誕掛飾，打開盒子會有採取法國原材料製作的脆脆，一雞兩味、相當抵送。

價格：$128/套（1套兩盒） 美心各分店有售

【7】聖誕樹音樂盒餅乾 - 聖誕歌陪伴食牛油曲奇

打開聖誕樹僅是兩包迷你牛油曲奇，但每塊曲奇牛油香氣濃，而且更是聖誕樹形狀，與聖誕佳節氣氛相當合襯。聖誕樹狀的樹幹部分是音樂盒，扭動就會轉動發聲，播出「Jingle Bell」的音樂，作為擺設也相當合適。

價格：$199/套 M&S各分店有售

【8】Hello Kitty 蝴蝶餅禮盒 - Kitty粉絲必入手收納盒

Hello Kitty迷要注意了！礙於這款蝴蝶餅的盒子相當吸引，絕對是「喧賓奪主」到粉絲會因此而入手的級數，如果身邊有朋友是Kitty迷的話，就算她不喜歡裏面的蝴蝶餅也絕對兩眼發亮。

價格：$168/盒，$318/2盒 尚購（觀塘開倉實店）有售

👍擺設實用又美觀 心情超靚！

擺設是永遠不退潮流的禮物之一。如果擺設能夠帶點香氣，那就更心曠神怡了。

【9】Toy story 4方型泡泡浴鹽禮盒

一共9塊方磚的浴鹽套色彩繽紛，而且上面更印有Toy Story 4 9位角色的模樣，收到的朋友除了能夠重溫Toy Story 4 的童趣劇情，更能夠感受到你一句「You've got a friend in me」的心底話。

價格：$120/套 尚購（觀塘開倉實店）有售

【10】香氛蠟燭 - 風車轉轉轉轉轉.......

如果對於靜止的擺設感到厭倦，不如考慮送出一款香氛音樂蠟燭。Innisfree這款香氛音樂蠟燭需要自己組裝。組裝完畢後只要點燃蠟燭，上方的風車就會旋轉起來，有趣之餘相當養眼。

價格：$195/套 Innisfree 有售