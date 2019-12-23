日網民教路12招約會必勝技　變成像石原聰美一樣受歡迎的最強女生

撰文：芝芝妹妹
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聖誕絕對是約會的最佳季節！想在心儀的男生面前留下好印象？不妨向日劇女神石原聰美偷師，有日本網民綜合石原聰美曾經飾演過的角色，列出12 項約會必勝技，快要赴約的你，快看看以下加分位！
クリスマス前の駆け込み寺はコチラで〜す🙌— らびちゃんず🌼LABY+ (@LABY_girls) December 13, 2019
ドラマ史上最強のモテ女 #失恋ショコラティエ のさえこさんと男女ウケ抜群の #ディアシスター の美咲ちゃんを調べてまとめてみた🔎 #着痩せ テクも合わせ持つから最強だわ😇
てかどちらも演じてる #石原さとみ 大先生はさすがすぎるな🤦🏼♀️？#モテたい pic.twitter.com/z61cf0xsvn
有日本網民石原聰美曾出演的《失戀巧克力職人》中的的紗繪子，和《Dear Sister》中的美咲，綜合這2個人氣女角的受歡迎原因，教女生成為「像石原聰美一樣受歡迎的最強女生」！
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日本節目《あざとくて何が悪いの？》近期邀請了5位「經驗豐富」的女生，讓她們示範如何在聯誼會、約會時透過小細節來提升男方好感度，包括不同儀容處理、小動作、對答技巧。
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