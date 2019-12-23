聖誕節最後召集　5大波鞋品牌優惠　NIKE/Adidas/PUMA低至55折

趕上聖誕優惠的尾班車！距離聖誕佳節已不遠，想要襯優惠入手波鞋的朋友就要留意一下。今年進行聖誕年終促銷優惠品牌包括：C.P.U.、Palladium、Catalog，Adidas，Nike，記者立刻蒐羅資料，即刻一文看清全港至抵波鞋優惠！

【1】C.P.U.指定鞋款低至55折

C.P.U. 最近推出優惠，指定鞋款減至55折起，低至$439就能將大熱鞋款購買回家。包括Adidas NMD系列與Puma Thunder Colour Block系列都有優惠，相當值得趁機入手！

指定鞋款低至55折

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【2】Catalog推兩大品牌減價

Catalog優惠同樣吸引，今次優惠集中在Nike與Adidas兩個波鞋品牌，售賣款式同樣包括Adidas NMD系列與Nike Air Max系列，顏色也百搭易襯，低至7折就能入手。

Nike（即日 -26 Dec） 指定減價貨品 - 兩件八折 優惠期至12月26日

Adidas（即日 – 1 Jan） 指定正/減價貨品 - 兩件8折/三件7折 優惠期至1月1日

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【3】Palladium新貨一律九折

不只舊款有促銷優惠，Palladium今年推出的全新系列Tactical OPS WP都有九折優惠。新系列強調防水功能及防滑功能，款式除了基本黑白設計，更有迷彩配色，有興趣則不可錯過。

Tactical OPS WP系列 9折發售 優惠期至12月26日

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【4】Adidas

Adidas自家品牌都有推出聖誕優惠，只要在門市購買兩件貨品就可享八折優惠；購買三件貨品則可享七折優惠。雖然要同一時間購買多雙鞋子的確不是易事，但勝在聖誕佳節購物欲旺盛，約三五知己一同入坑、一同消費就最合適不過。

購買兩件貨品可享八折優惠 購買三件貨品可享七折優惠 優惠期至12月26日

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【5】Nike

Nike的聖誕年末優惠的確不及Adidas，但八折優惠其實也不算失禮。今次門市同樣有多種款式有優惠，參考Nike官方網店，特價商品包括Air Max系列與較適合運動的Joyride Run系列，有興趣不妨到門市選購。

購買兩件貨品可享8折優惠 優惠期至12月26日

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同期優惠快訊

【1】GU新店推限定優惠！

日本時裝品牌GU將於12月19日進駐沙田新城市廣場3期，開店同時推出多款限定優惠與獨家商品，減價優惠由開張日起計為期15日。記者率先入場，精選15件注目減價商品！

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詳細資料：8千呎GU新店進駐沙田 羽絨/衛衣激減 每日首300顧客送保暖內衣

【2】Dickies門市聖誕大減價！

潮牌Dickies即日起於香港門市推出聖誕購物優惠，店內指定商品35折，冬季衛衣$169起，夏季服飾$99起，店方透露減至12月尾。記者到場為大家精選5款精美衛衣！

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詳細資料：Dickies聖誕優惠 全線門市減價 連帽衛衣/短褲/布袋/冷帽35折起