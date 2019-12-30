7-Eleven印花換購8款SANRIO收納盒　Melody/布甸狗/Kitty登場

Sanrio在新一年再度出擊！便利店7-Eleven於2020年1月起開展全新印花換領計劃，推出獨家Sanrio「圓咕碌收納盒」與「360度旋轉收納盤」，8款人氣角色Hello Kitty、布甸狗、Melody、Keroppi、Little Twin Stars、AP鴨和PC狗再度登場，直線抽擊少女心！

7-Eleven新推Sanrio圓咕碌收納盒

繼早前的陶瓷碟系列後，Sanrio再攜同8個人氣角色與7-Eleven合作推出「圓咕碌收納盒」。收納盒形狀圓碌碌，而且每款角色都緊握雙拳，像拜年的手勢一樣，造型可愛，亦寓意團團圓圓。《開罐Opener》記者率先開箱實物，發現8個characters收納盒圓碌碌相當可愛！

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小型收納盒宜放枱頭

「圓咕碌收納盒」的背面開口位置能夠當作收納用途。根據7-Eleven的建議，開口位置能夠擺放如小型文具、糖果及零錢等不同小物。記者實測開口部分的容量，將不同形狀的零食放進開口位置其中仍能夠穩固站立，作為辦公室與書桌的收納用品而言，穩陣之餘容量充足。

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加購旋轉收納盤 秒變賀年全盒

有意儲圓咕碌收納盒的朋友，相信不會錯過這款旋轉收納盤。旋轉收納盤有360度旋轉底盤設計，上方間隔能夠放置多達6個圓咕碌收納盒，整體以紫色為主調，喻意「大紅大紫」，在新年期間作全盒使用，盛載各式各樣的賀年小食，也不失禮。

較為可惜是旋轉收納盤定價偏貴，任何消費加$128才能換購獲得。

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儲印花三大考慮因素 做個精明消費者！

👍【1】考慮品質

7-Eleven對上次對出印花換領產品為陶瓷碗碟套裝，圖案用色精緻，質感受到不少粉絲認證。然而今次圓咕碌收納盒的用料主要為塑膠，設計感不及陶瓷碟，是否值得入手相當見仁見智。

👍【2】考慮價值

陶瓷系列剛換購完畢，粉絲難免會與接續推出的圓咕碌收納盒進行比較，今次收納盒設計較「膠」，但無論品質如何，Sanrio角色仍然受歡迎。Sanrio角色精品在網上二手買賣價格高企，是否能夠為大家帶來換購手的信心呢？

👍【3】考慮實用性

如果新年有人拜訪家居，全新SANRIO圓咕碌收納盒則相當值得入手。「旋轉收納盤」刻有８大人氣角色圖案，配以紫色設計，喻意「大紅大紫」，配搭圓咕碌盛載各式各樣的賀年小食，相當得體。

SANRIO圓咕碌收納盒換購詳情:

👍印花獲得日期：

2020年1月1日早上7時起 至2月14日

👍印花獲得方法：

於 7-Eleven 分店購物滿$20可獲得1個印花，其後每$10 可獲多 1 個印花，如此類推。 如單一消費$50，即可換到4個印花。

👍精品換購方法 - 圓咕碌：

儲齊 22 個印花，或 5 個印花加$22，即可隨機換購「Sanrio characters圓咕碌」 1 款

👍精品換購方法 - 旋轉收納盤：

任何消費*加$128即可換購「Sanrio characters 360度旋轉收納盤」1件

條款細則

※ 此推廣不適用於迪欣湖及迪士尼行政大樓分店 ※ 詳情以7-Eleven官方發佈為準

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