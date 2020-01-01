尖沙咀開倉｜馬拉松波鞋運動服飾減價　Adidas/NIKE/PUMA兩折起

尖沙咀海港城打響2020年度開倉第一炮！馬拉松舉辦於即日起舉辦波鞋服飾開倉大減價，發售Nike、Adidas、New Balance、SKETCHERS、PUMA等18個運動品牌的商品，精選商品更低至2折發售，連著名戶外品牌Columbia也同樣有優惠！

開倉場驚現NIKE復刻鞋款

今次開倉以Nike、Adidas兩品牌為主。在場貨品仍有不少庫存，鞋碼尚算齊全，多款大熱款式的熱門碼數（女裝37-38碼 / 男裝40-42碼）都仍有存貨，最驚喜莫過於能夠見到在特賣場難得一見，過往大受歡迎的復刻鞋款NIKE AIR MORE UPTEMPO，絕對是今次開倉必搶鞋款。

NIKE

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+ 3 + 2

Adidas

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+ 12 + 11 + 10

其他品牌

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+ 11 + 10 + 9

記者精選5款必買鞋款！

今次開倉商品種類較少，而且款式較舊，功能以運動為主，因此未必是潮人至愛。記者排列出今次開倉5大日常生活易襯搭鞋款，新一年有意入手新波鞋的朋友可以先睇睇，參考一下。

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大推運動外套

臨近農曆新年，不少港人都選擇在長假期間出國旅遊。要是有前往日本、韓國等冬天國家的打算，不妨一同入手一件防風保暖皆宜的運動外套。與過往運動用品開倉無異，今次不難見年輕人至愛的品牌風褸，較為驚喜能見到戶外品牌如Columbia的功能性外套，款式未必好潮，但也算長青。

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+ 8 + 7 + 6

旅遊行山用品劈價發售

今次開倉更有旅遊與行山用品減價發售，除了專業行山鞋與背囊外，更有Samsonite、AMERICAN TOURISTER等著名行李箱品牌開倉減價。如果前往選購波鞋，也不妨一同選購以下優惠商品。

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選購貼士：留意商品有污跡

不少品牌都會在開倉特賣場中低價售出過季以及斷碼商品，記者在過往同類型開倉中發現當中有機會混有參差品與污跡商品。以上商品的瑕疵部分不算明顯，而且標價較低，因此受到不少客人搶購。

按照慣例，馬拉松特賣場在處理以上商品時，會於此類商品上明確標明「污」（污跡）與「次」（次貨）。有興趣購買就要多加留意。

【馬拉松便服及運動名牌開倉· 詳細資料】

🏠地點：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓 🏠日期：2019年11月27日 至 12月2日 🏠時間：11:00 - 21:00（27日 至 29日） 11:00 - 20:00（29日後）

【條款及細則】