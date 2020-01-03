Dispatch│韓粉等D社爆元旦CP全食白果　心理專家分析人性多醜陋

2020年1月1日，一間專門報道娛樂新聞的韓國媒體的名字，登上了韓國的熱門搜尋榜。它就是鼎鼎大名的「D社」Dispatch。自從2013年元旦起，這間媒體幾乎每年元旦都會爆一對韓星CP的熱戀消息。不過今年，D社卻令全球的韓粉「吃白果」，結果被鬧爆。有心理學家分析，D社背後運用了甚麼心理學上的手段，將群眾「套得牢牢的」。

2019年元旦CP：KAI、JENNIE

Dispatch

2013年起每年都爆元旦CP

2020年元旦日的深夜時分，當大多人都已經入睡，一個專門報道娛樂新聞的韓國媒體Dispatch（俗稱「D社」）突然登上了韓國Naver的熱門搜尋榜。它的名字一直到下午5時還未消失。從2013年起，D社每年元旦日都會爆出一對韓星CP的熱戀消息，當中只有2017年因為南韓前總統朴瑾惠之事件而暫停。

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群眾今年食白果

今年元旦前，就連韓媒都以「2020年第一對CP到底是誰」、「D社今年將會爆甚麼戀愛」等標題報道，令人十分期待。根據以往經驗，D社通常都會於元旦日韓國時間早上10時左右，發布元旦CP的Dispatch，今年卻打破慣例，直至現時為止都沒有公開任何獨家消息。不少已經「準備好花生」的群眾都在D社其他稿件下留言表示「為甚麼今年沒有戀愛消息」、「沒有你就說一句沒有不行嗎」，表現相當焦急。

韓媒《中央日報》的報道

邊罵邊期待，這是甚麼心態？

不少民眾其實都是一邊批評D社潛入藝人私生活，卻每年都期待這些八卦新聞。到底這種是甚麼心態？韓國檀國大學心理學系教授林名浩（譯音）在接受媒體Money Today時表示，是因為每人都有八卦的心，「喜歡打聽別人的事情，是每個人類的共通點」。

《她的私生活》劇照

林教授續指，D社每年都選擇在元旦公開韓星戀愛的消息，是利用了人類期待新一年有新希望和新事情發生的心理。而且，「吃瓜群眾」（花生友）以往都能因獲為取關於新CP的消息而獲得快樂，所以每年都會期待。

D社去年元旦公開KAI、JENNIE的約會照片

另一方面，林教授亦指，每當社會環境越不安，人類對八卦新聞的期待會越大。「人類本能就是偏向喜歡聽壞或者不好的事情。越差的事情會令人類產生越大的好奇心」，解釋了為甚麼民眾要一邊罵D社不道德，卻一邊期待八卦的心態。