【多圖】偶像級美貌配相撲手身形　千年一遇美女諧星瘋傳日本

相信不少女生都有局部肥胖的問題，例如總是覺得自己大腿、臀部等部位特別肥腫，想減也減不了，但其他部分看起來又十分纖瘦，導致整體看起來頗有違和感。

近日日本諧星組合「駆け抜けて軽トラ」成員 餅田越光成為全城熱話，全因她身形與漂亮纖瘦的臉蛋完全不相符。

「駆け抜けて軽トラ」為2人諧星組合。（Twitter@m_koshiikari）

偶像級美貌

餅田越光（餅田コシヒカリ）現年25歲，為日本諧星組合「駆け抜けて軽トラ」成員， 近日登上新年特備節目《ぐるナイおもしろ荘》表演，因其漂亮美貌及極不相稱的體型成為全國熱話。

當人們將目光集中在她的臉蛋時，其清純可愛的形象只會令人猜想她是某偶像組合成員...

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但當她在節目登場時，瞬間嚇倒全國觀眾，全因她表演時下半身只穿著泳衣，盡顯她超「豐滿」的身材，與她輪廓分明、偏瘦的臉蛋完全不搭！

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其後餅田越光馬上成為網民熱話，不少網民表示超震驚，「違和感也太大了吧」、「為何只有臉沒長肉」、「現在已這麼正，瘦下來還得了」、「超倍化之術」，更被封為「千年一遇的奇蹟體型」。

（節目片段）

餅田越光身高為149cm，曾參加綜藝節目減肥企劃減至69.4kg，但現時已經反彈至90kg...

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