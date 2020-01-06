2020新春波鞋限時優惠　NIKE/Adidas/PUMA/VANS 7大品牌半價起

還有三個星期就是農曆新年，新正頭買鞋被指「嚡嚡」聲不吉利，所以過年前便要入定貨。農曆新年前不少運動品牌也有減價優惠，《開罐Opener》記者精選5大運動品牌優惠，即刻一文看清多個品牌與零售商正在進行的新春促銷活動吧！

【1】Nike特選會員低至半價

優惠詳情： 1）使用指定優惠編號，購買指定產品可享8折；2件或以上指定減價產品可享額外9折優惠。 2）特選會員購買指定正價產品3件或以上可享額外8折；選購新年減價商品可享低至5折優惠。 3）新註冊會員可享$100優惠券；舊會員購買指定活動商品，消費後可獲贈$100優惠編號。

Nike新春優惠期間，購買兩件商品即刻享72折（8折，另額外9折）優惠。相關優惠同步在網店與門市開始，兩者貨品相同。

Nike在新春期間將會向特選會員發送通知，在以上提及的基本優惠上，正價商品額外8折，另減價商品更可享低至5折優惠。加上新註冊會員限定優惠劵，購買時額外減$100，還是相當值得趁機入手。

優惠日期： 即日起至2020年1月31日* 部分優惠結束日期有異，詳情根據官方網站發佈為準。

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+ 6 + 5 + 4

【2】Adidas網店新會員再減$100

優惠詳情： 購買三件或以上正價貨品可享七折優惠 購買二件正價貨品可享七五折優惠 購買一件正價貨品可享八折優惠

Adidas新春優惠適用於服飾與鞋款，購買多件商品最低可獲得7折優惠。相關優惠同步在網店與門市開始，兩者貨品相同，而網店新註冊會員享有$100減價優惠，值得考慮。

在新春優惠期間，由於商品訂單發貨量較大，因此暫停貨到付款，並可能稍微延遲到貨時間，有興趣購買需要多加留意。

優惠日期： 即日起至2020年2月2日

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+ 10 + 9 + 8

【3】Catalog網店送$200優惠劵

買指定正價： Nike貨品，可享8折優惠；可享2件75折；3件7折優惠 Adidas貨品，可享2件75折；3件7折優惠 Puma鞋衫，可享1件8折；2件7折優惠 Vans鞋衫袋，可享85折優惠 reebok鞋，可享75折優惠 Converse鞋衫2件，可享8折優惠 new balance鞋，可享8折優惠

Catalog有售多個品牌波鞋減價優惠。配搭以上提及的新春優惠，多款熱賣鞋款低至$349.3發售。

與多個品牌一樣，Catalog同樣有推出網店限定優惠券，只要註冊成為新會員，即刻獲得三張價值共$200的優惠券，在選購商品時能夠一同使用。

優惠日期： 即日起至另行通知

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【4】允記主打Adidas大熱Ultraboost

優惠詳情： Adidas產品： 購買三件或以上正價貨品可享七折優惠 購買二件正價貨品可享七五折優惠 購買一件正價貨品可享八折優惠

售賣運動產品為主的允記，推出Adidas新春購物優惠，與Adidas官方網站與門市的優惠相同。今次允記主打經典鞋款SUPERSTAR及大熱款ULTRABOOST，推測商品仍有存貨。如果未能在Adidas門市中找到以下心儀鞋款，不妨前往允記碰碰運氣。

優惠日期： 即日起至另行通知

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