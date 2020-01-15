吉高由里子主演《不知道就好的事》　4大男角最期待是這一位！

這是吉高由里子自《我要準時下班》後，不到一年再次主演民放黃金檔，今次飾演的是周刊記者──真壁凱特，是位在八卦雜誌《週刊EAST》工作的女記者。

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吉高由里子主演的冬季NTV水10《#不知為好的事》已經首播！

期待度：★★★★★

繼《我要準時下班》後，不到一年再度主演黃金檔電視劇。（電視劇照）

這是吉高由里子自《我要準時下班》後不到一年再次主演民放黃金檔，今次飾演的是周刊記者──真壁凱特，是位在八卦雜誌《週刊EAST》工作的女記者。凱特不但自信且平易近人，是在工作與戀愛上都保持絕佳狀態的女性。

吉高由里子飾演的是周刊記者──真壁凱特。（電視劇照）

某天，由秋吉久美子飾演的凱特母親真壁杏南因疾病去世，離世前竟然告訴凱特自己的親生父親是無人不知、無人不曉的荷里活大明星！一個追查八卦新聞的記者，如果有一天發現自己就是頭條新聞的主人公，會有何感想？劇集將以此為出發點，採一話完結的形式，帶出社會議題的同時，也會描寫凱特成長的「人性劇」。

共演卡司堅強，柄本佑飾演凱特的前男友──尾高由一郎，現為自由攝影師，已經結婚。重岡大毅飾演凱特的現任男友──野中春樹，在同一家雜誌社的連載部工作，現在正為要如何向凱特求婚而苦惱。佐佐木藏之介飾演《週刊EAST》的總編輯──岩谷進，是能力十分出眾的上司。小林薫飾演從故事中段開始推進故事的謎之男──乃十阿徹。

共演陣容各個都是實力派，佐佐木藏之介、小林薫自是不用多說，其中小林薫會如何在故事中起到作用，將會是本劇一個重要的亮點。重岡大毅因為去年《明察小會計》而引起眾人的注意，今次亦不會錯過！但其中最關鍵的應該還是柄本佑，柄本佑絕對是實力派中的實力派，然而實力派對劇本自然有自己的選擇原則，今次是睽違了近四年才主演民放黃金檔，很好奇他選擇本劇的原因。因此柄本佑的角色一定值得觀眾細細玩味。加上，柄本佑的人設作為「前男友」，但卻排在二番，因此把他當「男主角」來看更合理，甚至可以說類似吉高上一部《我要準時下班》的情況。再加上編劇近年來讓年下戀湊對的機率近乎是零，因此可以合理期待吉高由里子與柄本佑在劇中的化學反應。

柄本佑和吉高由里子的火花十分值得期待。（電視劇照）

腳本由《大戀愛》、《賣房子的女人》的大石靜的原創劇本，大石靜雖然狗血（劇情誇張、不可思議），但已經算現今編劇中質量較穩定的，因此還是可以期待她如何在這樣的劇本中發揮。導演為《Q10》《生田家之朝》的狩山俊輔。音樂由《無法成為野獸的我們》的平野義久負責。主題曲是由flumpool演唱的新曲「素晴らしき嘘」。

日本樂隊flumpool。（藝人網站圖片）

內容提供：a12s17

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「NTV水10《#不知為好的事》」​】

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