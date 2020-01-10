18個角落生物身世之謎　北極熊南下有原因　蜥蝪的真身竟是恐龍？

角落生物近期在香港爆紅，橢圓形、軟綿綿、細細粒的身材，成為不少年輕人的至愛。話雖如此，作為粉絲的你，對他們又有多深的了解呢？《開罐Opener》與大家一齊揭曉角落生物的身世之謎吧！

角落生物是何方神聖？

與《鬆弛熊》同出一系的治癒系角色《角落生物》，代表著謙虛與不張揚的個性，優哉游哉地躲在一旁角落，過著慢板生活。《角落生物》中的角色非常有趣，有著怕冷的北極熊與吃剩的炸豬排，但不完美的他們，卻帶來莫名其妙的安心感，圈粉無數。

橢圓形、軟綿綿、細細粒的角落生物，很可愛吧！（San-X官方網站）

逐一睇角落生物搞鬼身世！

《角落生物》是由日本企業San-X所創造的大熱角色之一。香港大熱的鬆弛熊與90後童年回憶的黑白豬，都是角落生物們的同門師兄。

正如其他角色爆紅一樣，《角落生物》圈粉無數，絕對不是但靠搞鬼樣貌。除了北極熊怕冷等簡單設定，出品公司San-X為每個角色塑造了完整的身世。你究竟有多了解這群軟綿綿的生物呢？

👇👇👇點擊看角落生物身世👇👇👇

+ 33 + 32 + 31

角落生物周邊出不停

近年潮流大熱的《角落生物》融化的無數粉絲的心，除了官方周邊與扭蛋商品大賣，也與不同廠商推出合作商品，在2016至2017年間，就多度推出遊戲，登陸任天堂遊戲主機3DS與Switch的熒幕，今個新春更與麥當勞推出聯乘商品，成為大家追捧的可愛角色。