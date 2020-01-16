日本瘋傳簡單美味杯麵炒飯　網民大讚：廢青也能變廚神

撰文：抹茶仔
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每逢深夜總是餓，但作為不擅料理的小薯，煮個公仔麵加蛋已經是極限挑戰。究竟有沒有其他簡單易學的美味料理呢？
近日日本瘋傳一道創意料理，乃揉合日式杯麵以及中式蛋炒飯的Fusion菜，也就是「杯麵炒飯」。
色香味俱全的杯麵炒飯。（YouTube@独学ラーメン店長チャンネル）
簡單美味 - 杯麵炒飯
杯麵炒飯的製法十分簡單，只需將準備好的材料翻炒即可，完全不用自己調味，特別適合料理白痴！
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近日有網民於Twitter及YouTube上分享這道杯麵炒飯，更隨即被瘋傳，不少人試過後都大讚好味道，留言表示「廢青也能變廚神」、「能做給女朋友試試」、「跟天氣之子的薯片炒飯相似」。
Twitter原文
【カップヌードル炒飯】を作ったら本当に美味しかった。🤤— 三日月🌙* (@mikazuki_41) January 10, 2020
①カップヌードルをジップロックに入れて細かく砕く。
②カップに戻して水をひたひたにならるくらいまで入れる。
③ご飯と玉子をある程度炒めた所で②をフライパンに潜影蛇手w
④水分が飛ぶくらいまで炒めて完成。
簡単＆美味しい！(๑'ڡ'๑) pic.twitter.com/iFqEIkNrZc
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