UNIQLO東涌新店限定優惠　衛衣/羽絨大減價　Twitter大熱新品75折

日本服裝品牌UNIQLO將於本週五（17日）登陸東涌東薈城，新店將推出一系列獨家限定優惠，折扣後面成人服裝商品低至$59起。即刻向下拉動，一文看清新店限定優惠！

東薈城新店闊落 惟交通不算方便

UNIQLO新春前宣佈進駐東薈城，記者率先進入東薈城新店。新店位於東薈城名店倉一樓，位於港鐵東涌站的東薈城另一側出口，面積有近7500呎，店內相當闊落，商品種類齊全。

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新店每天更換限定優惠

一如以往，Uniqlo每次新店開張都有限定優惠，今次東薈城新店也不例外，在17日至20日期間，一連4日每天都會推出不同的優惠商品以吸客，包括超輕盈薄羽絨背心，以及U collection U圓領T恤，折後最低只需$59起，有意入手以下商品，就要留意限定優惠日期了。

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獨家減價包括大熱新品

記者到新店發現新店獨家減價商品當中，竟然包括因為材質不易被貓毛黏著，在日本引起轟動而在twitter爆紅的新商品Dry柔軟運動連帽外套，由原價$199，減至$149，此外還有其他新款衞衣限定減價，款式也不俗。

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消費滿額送保暖內衣

在1月22日 (三) 至1月24日 (五) 期間，於東薈城店單次購物淨額滿 $388，即可獲贈價值約$99，指定款式HEATTECH極暖長袖T恤一件。惟此換購計劃有限額，每天限額300份；另顧客不能挑選贈送T恤的款式與顏色，顧客換購前需要多加留意。

【東薈城店優惠】購物滿額贈送指定款式HEATTECH極暖長袖T恤一件。（男裝:灰色 / 女裝:棗紅色 / 童裝:白色）（莊堅毅 攝）

全門市推出新春優惠

除了以上提及東薈城限定優惠，UNIQLO全門市為慶祝新春到來，將在17日起於全門市推出一連八日新年優惠，18款減價商品包括一直大賣的運動連帽衛衣、超輕型羽絨外套，較少減價的內衣內褲、胸圍都有折扣，最高折扣高達$200。

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新春期間消費滿額送限量袋款

在新春優惠期間於門市消費淨額滿$500，即可以$0.5換購UNIQLO限定版手挽肩背兩用袋，每天每店名額150個（各分店數量有異，東薈城高達400個）。手挽肩背兩用袋採用尼龍材質，此袋款主打輕鬆收納，能夠折疊成球形，但記者略嫌物料不夠挺身。

優惠資訊

優惠期間：2020年1月17日 至 24日（部分商品有限定日子） 優惠商店：東薈城新店限定

東薈城分店詳情

分店地址：香港大嶼山東涌達東路18-20號東薈城名店倉1樓117號舖 營業時間：星期一至日 10am-10pm

條款及細則

※ 以上一切優惠資訊均以官方網站最新發佈為準

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