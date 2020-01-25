農曆新年｜拜年最怕三姑六婆？專家教你霸氣擊退親戚6大煩膠問題

一年一度的新年親戚問答大賽又開始了，各位被逼參賽的孝順仔女，又想好了甚麼應對方法？《開罐 Opener》請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」教一眾家後輩小薯，霸氣回應「煩膠」親戚6大問題。

《愛·回家之開心速遞》劇照

新年有假放又有利是𢭃，對我們這些後輩小薯而言，絕對是開心事。但家家位難纏親戚, 總愛問些讓人為難的問題。雖說一年一度的親戚問答大賽避無可避，但根據大家20多年來的「參賽經驗」，姨媽姑姐、三姑六婆每年的問的問題都大同小異，沒甚新意，所以各位參賽者無需過份驚慌。

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故意為難，專問尷尬問題的親戚，都只是個別一兩位； 其餘的親戚都大多是善意的關心，Son姐話因為總覺得不好意思，就會被故意刁難「食住上」，所以要記住第一守則：「認真便輸了」，明知來者不善，無謂為一些無心說話而不開心。

Son姐又分享，遇上難纏的親友，可事先向家人報備「打定底」，讓家人預先知到你的底線，在被刁難的時候，家人亦可以幫忙「接招」解圍。

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新年將至，對已拍拖一段時間的情侶而言，是時候趁著新年這個機會帶對方「見家長」，讓家人認識自己的拍拖對象。前新聞主播兼 HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 提醒，在正式見面前情侶雙方有以下幾點要注意。

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