鼠年2020│今年有2天超級大吉日　日占卜師用諸葛亮曆法計出這2天

今年有2日超級大吉日？日本有節目運用諸葛亮的「六曜」，推算出今年的兩日超級大吉日，到底是哪兩天，又適合做甚麼呢？

一粒萬倍日？天赦日？是甚麼來的？有日本節目早前請來了精於命理事的人士，運用諸葛亮的「六曜」，推算出一年的吉凶日子，甚至是時間，包括「神吉日」、「神吉日」、「鬼宿日」、「天恩日」等日子。

當中的兩大吉日分別是「天赦日」和「一粒萬倍日」。據說「天赦日」是諸神升天之日，把萬物的罪都赦免，一年最多只有六日是，曆法上是最好的吉日。那天適宜開始、挑戰一些一直躊躇不安不敢開始的事。「一粒萬倍日」，是是指播下一顆穀，就會結出一萬倍穀粒的意思，適宜上新工、開業、買六合彩；但不宜向人借錢，那代表你要花一萬倍力氣才可還清。

神奇的地方是在2020年，「天赦日」和「一粒萬倍日」會有2天重疊一起，也就是說今年會出現2日超級大吉日！到底是哪兩天呢？

。

。

。

。

。

。

。

。

。

登登登登，就是1月22日及6月20日了！

今年有2日是超級大吉日。（節目截圖）

同場加映「2020星座 X 血型運勢排行榜」，結合12星座及4大血型，由占卜大師雲ノ龍老師列出全體運勢排行及改運貼士！

↓↓↓點擊圖片觀看完整排行及貼士↓↓↓