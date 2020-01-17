韓國推高科技新招防黃牛黨　TXT公演將實行　對粉絲竟是惡耗？

黃牛黨令粉絲又愛又恨，雖然政府和經紀公司致力打擊，但成效不顯著。最近，韓國科技公司KSTAR GROUP研發「新科技門票」，雖然用意為防止黃牛，但大部分粉絲都不支持，何解？

組合TXT的公演將採用這種新科技方式入場／sporbiz圖片

TXT／facebook@TXT.bighit

想去看偶像的演唱會？首先，你要成功買門票。不是迷妹的行外人會認為，「搶門票？很難的嗎？不就是按幾個按鈕就行了嗎？」但迷妹告訴大家，搶門票是一件十分艱困的任務，要集合天時地利人和才能成事。一些當紅的韓國組合的演唱會，例如EXO、BTS等，在門票開售後幾分鐘便宣布沽清。不過，不少黃牛黨隨即便會在網上以高幾倍的價錢出售門票。2018年12月，限定組合WANNA ONE的解散演唱會，甚至由原價港元1千，炒至超過港元一萬一張。黃牛問題，的確令粉絲十分煩惱。

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為了打擊黃牛，多間經紀公司曾經推出多種不同的做法，例如需以實名認證買票，再於演唱會當天核對本人身份證明文件方可入場，不過似乎無太大功效。近日，科技公司KSTAR GROUP研發「新科技門票」，更打算在今年3月組合TXT的公演中使用此購票方式，希望有效打擊黃牛。

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雖然面部識別門票的出發點是好，但不少粉絲都不支持此項做法。有韓國粉絲表示，「我的樣子也是個人資料，怎麼確保上載的照片會被你們用來幹甚麼」，認為照片被非法盜用的可能性十分高。

而海外粉絲普遍亦不支持做法。雖然黃牛票的價格比較高昂，但他們都是專誠飛到韓國觀看演唱會，寧願花更多錢離偶像近一點，所以都選擇買黃牛的前排票入場的。若果這種做法真的成功打擊黃牛，似乎會令海外粉絲見偶像的機會變得更難。