【武漢肺炎】鄧梓峰食生蝙蝠？　桌上龍蝦麵被網民惡搞變野味宴

武漢肺炎肆虐，鄧梓峰昨日（23日）在其facebook個人專頁中，同貼出一張跟友人食龍蝦的照片，並寫道：「大家高抬貴手，唔好將我隻龍蝦p咗做蝙蝠」，一眾P圖高手當然不會放過他，紛紛出手改圖留言，引來網民圍觀。

武漢肺炎殺入香港，有傳病源是蝙蝠、竹鼠等野味。鄧梓峰亦發功，在一張跟友人聚餐的合照中輕力抽水，寫道「一係唔食，一食就食龍蝦麵！大家高抬貴手，唔好將我隻龍蝦p咗做蝙蝠」。一眾神人見他「提晒水」曲線求P圖，紛紛留言出招改圖，引來大量網民圍觀畀LIKE。

鄧梓峰曲線求P圖引爆網民創意。（鄧梓峰 Patrick Dunn Facebook）

不少網民「應要求」將他手上的龍蝦P成蝙蝠、竹鼠等野味，亦有人將他P成手拿著蝙蝠俠的巴斯光年，甚至有網友把餐廳背景換成蝙蝠洞。更有人直接skip蝙蝠，將龍蝦P成了羅賓，引來鄧梓峰回覆「進化咗，一定係食羅賓」。創意十足的改圖令網民大爆笑，留言打趣「斯曲線叫人幫佢p圖」、「咁P你做巴斯光年」、「你地係咪去左葛咸城食」、「笑到pk」。

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除了香港網民之外，日本網民都一樣充滿惡搞之魂。去年11月11日網民發起全港三罷，警方於中則環發射催淚彈驅散。期間一名身形健碩的西裝男於煙霧彌漫的街道中獨自拿著外賣飯盒走過時被拍下，有日本網民被他霸氣外露的身影深深吸引，於Twitter分享並馬上被瘋傳，更有不少網民瘋狂改圖。

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