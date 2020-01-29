武漢肺炎│海外網購口罩集運攻略　附Amazon/Gmarket網購3大注意位

武漢肺炎疫情持續擴散，香港市面口罩供應嚴重不足，不少港人都藉Amazon、Gmarket，甚至泰國、歐洲等海外網購平台購買口罩。然而部分海外網購平台不提供海外直送；也有不少人因集運的繁複流程，而抗拒海外集運服務。《開罐Opener》以較全面的海外集運公司Buyandship作例子，讓大家能夠簡易學會海外集運。

香港「一罩難求」，但只要利用海外集運服務，借助集運公司海外地址收件，就能將海外口罩托運送回香港。以Buyandship為例，服務範圍包括美國、英國、日本、韓國、台灣、泰國在內8個國家；當中美國倉庫集運服務，一週5個工作天連續發貨，因此有更多國家的商品供選擇之餘，商品到港速度也更有保證。

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網購口罩三大注意位

最近不少買家在海外網購平台成功付款後卻出現「Cut單（取消訂單）」情況，其實並非罕見，過往消委會就網購平台進行調查，就曾發現類似事件；另外受到「武漢肺炎」影響，留意口罩功能就更為重要，在網上查看貨品時，盡量查清商品資料，貨比三家。

《開罐Opener》為大家羅列出網購口罩的注意位，以及相應措施。

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購買韓國口罩要注意

為「求得一罩」，其中最一個主要外地途徑為韓國網購平台Gmarket。有別於一般的口罩指標，韓國的口罩類型多數以「KF」開頭，當中又以KF94最為港人常見。到底KF開頭代表甚麼呢？後面的數字又有什麼意義？立刻點擊下圖，學會分辨韓國口罩。

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詳細資料：武漢肺炎｜一文睇清3款韓國口罩功效 有這3組字才能抗新冠狀病毒

祝大家能夠成功「求得一罩」，身體健康。