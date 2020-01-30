武漢肺炎│韓網口罩炒貴19倍至2萬港元一盒　韓民怒轟：哪有錢買！

武漢肺炎疫情擴散，除了中國之外，全球多個地區亦陸續出現感染個案，所有人為求自保，都瘋搶口罩。根據韓媒報道，韓國市面的口罩已經賣斷市，網購平台的價格亦越炒越貴，最高價格竟然要超過2萬港元50個N95！

首爾多間藥局現人龍買口罩/YONHAP NEWS圖片

超市、便利店的口罩一上架便被掃清光/asiatime圖片

市面口罩全數沽清

武漢肺炎疫情於全球擴散，除了中國之外，日本、韓國、馬來西亞，甚至遠至美國、非洲等地區亦陸續出現確疹個案。多國專家及政府呼籲，市民外出時應佩戴口罩，以減低感染機會。不過，香港的口罩供不應求，市民甚至到其他國家的網購平台搶購，韓國的Gmarket就是其中一個選擇。由於外國人和韓國人都瘋搶口罩的關係，韓國口罩供應量亦已見頂，不少韓國人都表示，曾經被商家退款後，再看見他們以高幾倍的價格售賣。

↓↓↓韓國市面口罩被搶空的情況↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

商家調高價錢 有炒家開價貴19倍

相信不少港人在Gmarket訂購口罩後，都遇上被商家退款、遲遲不出貨等問題。這些問題，並不只針對外國人，就連當地人都一樣。有韓國人接受KBS電視台訪問時表示，被商家單方面取消訂單後，就看見同一件貨品以高3倍的價格重新售賣。另一名接受訪問的韓國人怒斥，韓國政府呼籲市民戴口罩，但無良商家卻趁火打劫，從中取利。

↓↓↓點擊圖片查看韓國網購相關用品離譜售價↓↓↓

韓國人發起請願

韓國政府近日將200萬個口罩捐贈中國，惹來韓國人的不滿。有網民於青瓦台發起請願，要求政府正視國內口罩被炒至無理價錢的問題，及禁止無良奸商繼續炒高口罩價格。

青瓦台請願

韓國口罩知多少

在訂購韓國口罩的時候，首先要了解清楚它們的不同功用！KF代表甚麼？後面的數字又代表甚麼？↓↓↓點擊圖片查看詳細解說↓↓↓

點擊原文繼續看韓國常見口罩的功能分析：【武漢肺炎｜一文睇清3款韓國口罩功效 有這3組字才能抗新冠狀病毒】