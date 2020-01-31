世界衛生組織近日將武漢肺炎列為「國際公共衛生緊急事件」，全球人都為此感到十分擔憂。為了防疫，口罩成為了必備用品。不過，口罩數量供不應求，很多地方都面對口罩短缺的問題。作為主要口罩生產國家之一的韓國，最近亦因4大難題面臨崩潰狀態。

韓國市面口罩一掃而空／news1圖片

韓國口罩生產商面臨崩潰／충북일보圖片

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武漢肺炎正在全球蔓延，截止1月31日下午6時，香港確診人數已有12名，而深受香港人歡迎的旅遊勝地韓國已增至11名患者。多國政府及醫療專家呼籲人民外出時配戴口罩，以減低感染機會。口罩需求急劇上升，甚至出現供不應求的問題。作為主要口罩生產國之一的韓國，有機會因各種因素而被逼停產。

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不少人都會選擇從韓國的網購平台購買韓國生產的口罩。大家又清楚韓國常見的口罩有甚麼不同的功能嗎？最常見的KF80、KF94、KF99，哪種能夠預防疾病？

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