【口罩訂購】網購騙案暴增　搶罩前必睇5大防騙貼士

武漢肺炎持續擴散，在香港更出現多宗確診個案，口罩搶購潮未見降溫，炒賣情況看來仍要維持一段時間。近日多個二手交易網站突然冒起多款口罩，價格更相當便宜。究竟會否是騙徒陷阱呢？

二手平台放售口罩先騙案

隨著市面口罩供應緊張，不少手持口罩人士在二手交易平台如Carousell、Facebook 、Marketplace放售口罩。有途徑獲得口罩固然是好事，但警方截至2月1日已經接獲29宗網購口罩相關騙案，有受害人損失更高達5萬元，預計網購口罩騙案或有上升趨勢。

二手交易平台上放售多款口罩，定價與市面價格相約。（Carousell 截圖）

提防網絡詐騙5招

不少人跟從警方呼籲「選擇可靠的網上平台進行購物」，卻難以購得口罩，但網絡詐騙方法卻多不勝數，利用二手交易平台購買口罩，一不小心就誤墮騙徒陷阱。《開罐Opener》為你準備了5招網購貼士，學會提防網絡騙案！

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盡量避免先付款後交貨

就算對方是騙徒，只要你仍未付款，事情就仍然有轉機。警方就口罩網絡騙案時就表示，大多數受害人分別透過銀行或「轉數快」轉帳付款後，賣家才失去聯絡。

只要大家在網上購物時時刻保持警覺，切勿因心急買罩而輕易過數，陌生人交易最理想一手交錢一手交貨，就大大降低遇上網絡騙徒的機會了。

Caption：網購及二手交易陷阱多，購物時要更加謹慎。（HK01攝）

一罩難求 市民盲搶搓手液

縱使多間香港店舖努力入貨，但香港口罩供應仍然相當緊張。不少人開始轉而求其次，大量購買搓手液，為雙手殺菌消毒。然而要留意，其實並非每一款搓手液都能有效消滅病毒，錯誤使用更猶如沒有使用。《開罐Opener》為大家準備了使用搓手液5大注意位，大家在搶購同時多加留意。

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