武漢肺炎｜冠狀病毒帶原者？蝙蝠攜帶破百種劇毒　為何不會生病？

2019新型冠狀病毒引起的武漢肺炎搞得人心惶惶，坊間口罩越來越難買，連口罩禁出口一事也惹得沸沸揚揚。但武漢病毒開始擴散時，很多科學家早已紛紛投入研究找救命方法。剛開始傳出病毒帶原者是竹鼠之類的生物，目前更進一步研究發現最初的病毒帶原者可能是「 蝙蝠 」，但目前還在研究確切的傳染給人類的途經為何。巧合的是，2003年SARS肆虐全球，病毒帶原者也剛好是蝙蝠！到底為什麼每次都是蝙蝠？而蝙蝠身上有滿滿的病毒，為何牠們卻能相安無事、與之共存？一起來探個究竟吧！

到目前為止，武漢肺炎病毒被認為與SARS一樣，病毒宿主都是蝙蝠 。因為此次2019新型冠狀病毒，其實與當年SARS病毒非常相似。推測最初的病毒宿主可能又是蝙蝠，但目前傳染途徑還沒有一個非常確定的答案。

蝙蝠是一種身上帶有非常多病菌的哺乳類動物，而且大多都可以傳人，此次冠狀病毒只是牠們身上眾多病毒的其中一種，但為什麼這些病毒在蝙蝠身上卻起不了什麼作用？答案其實和物種演化有關係。

冠狀病毒只是蝙蝠身上眾多病毒的其中一種。（Upslash@tulane45ryan）

蝙蝠身上的病毒怎麼傳人？

想一想食物鏈大家就能略知一二了。雖然大部分蝙蝠的棲息地與人類的活動範圍都有一定的距離，但牠們活動的區域可能會與被我們當成食物的野生動物活動區重疊，所以這樣就很清楚了。蝙蝠把病毒傳給我們食用或是會接觸到的動物，我們在處理或吃下那些野生動物時，病毒就會再次傳染給人類。像當年的SARS病毒，就是由中華菊頭蝠傳給果子狸，而又傳給人類。前陣子所提到的竹鼠，也可能是蝙蝠將病毒傳給牠們的。

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那蝙蝠身上，到底有多少病毒？

蝙蝠除了病毒，身上還有很多寄生蟲或細菌，這些都可能讓人類生病。目前已知蝙蝠身上有將近140種會致病的病菌，而其中有超過60種是人畜共通的，也就是說可以間接或直接傳染到人類身上，讓我們來場大病。 現在在蝙蝠身上除了這次的冠狀病毒以外，下面還有幾種你一定也聽過：（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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所以大家若在野外發現受傷的小蝙蝠，千千萬萬不要徒手去救援，要記得撥打專線！避免觸碰野生動物，對牠或對你都會比較安全喔！

那為什麼蝙蝠身上這麼多病毒卻活蹦亂跳？

如前面所提到的，這就是生物演化的結果。 蝙蝠是一種「真的會飛」的哺乳動物，而不是只有滑行。雖然會飛，但相較於鳥類，蝙蝠的飛行更吃力、更消耗力氣。所以蝙蝠是一種運動量非常非常高的哺乳類動物。

運動量高，體溫就會高，而病毒通常不喜歡高溫，這是蝙蝠的第一個優勢。體溫這件事也很神奇，一般哺乳動物，以人類為例，感染病毒之後我們發炎、體溫升高，然後免疫系統出動打擊病毒(有點像發燒的感覺)，但有時候高溫會讓內臟損傷、罷工，帶來的傷害遠高於感染病毒，最後導致死亡。當年SARS有些人就死於自身免疫系統的過度反應，人體長期高溫對身體也不好（有點像一直在發炎），但蝙蝠體溫一直都偏高，同時還缺少了某些發炎相關的基因，所以他們幾乎不會發炎！所以即便病毒在身上，牠們也不太受影響。

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還有一件神奇的事情是高運動量(飛行)會帶來高代謝跟高體溫，細胞在高代謝的時候會出現一些DAN損傷，一般哺乳動物會啟動免疫系統消滅損傷碎片，但蝙蝠因為太常出現損傷，所以牠們演化到現在，DNA是有修復能力的，甚至可以防禦病毒和遺傳給下一代！

總結來說：蝙蝠是會飛行的哺乳類動物，為了抵抗飛行帶來的後果，牠們的基因與其他哺乳動物更特別！演化出了特別的DNA修復能力、有別於一般哺乳動物的免疫系統，而且身體能適應高溫。這就是為什麼蝙蝠帶著這麼多病菌卻仍活蹦亂跳！真的是令人讚嘆的小動物！讓人不禁覺得演化真的很神奇。

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