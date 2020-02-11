武漢肺炎｜Home Office必經9件事　老細以為你偷懶、有開工冇收工

武漢肺炎下，不少朋友都要Home Office，不過不是個個人都習慣，甚至跟預期有落差，一起來看看Home Office必經的9件事。

昨日（10日）爆出有銀行MT在Home Office期間去了行山，驚動高層，要求其他同事準時打卡，令不少Home Office的朋友大感不忿，認真累全家。Home Office顧名思義當然是在家工作，聽上去好像很不錯，但事實又是如何呢？不少網民在網上開PO，聲討行山銀行MT之外，亦大呻Home Office辛酸。

你以為在家工作，老闆就不會煩你了嗎？少年你真的太年輕了...（《小巨人》劇照）

不論在Facebook、連登，甚至微博，都有網民指Home Office 比在辦公室工作更辛苦，因為跟同事的交流很少，很多東西都會產生誤會，更重要的是，老細們都會假設他們是全天候上班，有開工冇收工。看來打工仔的心聲，是不分地域的。

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早前網上流傳內地的廁紙工廠停產，將會影響廁紙供港，不少市民聞訊即湧至超級市場狂掃廁紙，又有人擔心衛生巾同樣面臨斷供，同樣有得買就買。有網民對盲目瘋搶的現象大惑不解，為了諷刺人講你就信的市民，開始故意錄製惡搞版的「絕密消息」。

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