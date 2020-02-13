上流寄生族│15個隱藏彩蛋逐個拆解　石頭、18禁場面有甚麼含意？

在今屆奧斯卡拿下最佳電影等4個獎項的韓國電影《上流寄生族》，近期再次掀起一陣熱潮。仔細看的話，會察覺電影中包含很多「隱藏彩蛋」。《Opener》為大家整合了15個彩蛋，逐個拆解當中的意義。

在《上流寄生族》飾演朴社長和夫人的李善均、曹如晶／《上流寄生族》劇照

這塊石頭，在電影中含有重要意義／《上流寄生族》劇照

韓國電影《上流寄生族》於今屆奧斯卡頒獎典禮拿下「最佳電影」、「最佳外語片」、「最佳原創劇本」及「最佳導演」等4個獎，成為大贏家。而這部電影亦是首部非英語電影拿「最佳電影」的獎項。奧斯卡過後，全球各地都掀起一陣追看熱潮。導演奉俊旲有「奉detail」的別稱，他的電影一向都藏有很多細節。《Opener》為大家整理了《上流寄生族》的15個隱藏彩蛋，大家在看電影都有留意這些細節嗎？

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除了電影內容之外，就連海報設計也花了不少心思。原來海報裡面隱藏了3個連導演也不知道的秘密！

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除了韓國版電影海報之外，其他國家的海報亦相當有意思。點擊原文查看所有版本的海報：【《上流寄生族》海報為何把眼睛遮蔽？ 分析3個海報中隱藏的秘密】