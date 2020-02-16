【性愛那些事#37】選對環境營造氣氣　6個步驟讓她擁有完美第一次

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。 《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

女生面對第一次總會有些緊張，又或者會不知所措，對於男生來說亦一樣。不過作為男性，帶給女生一個圓滿的第一次，絕對是責無旁貸。今次奶茶妹請來了SallyQ老師，一步一步仔細地教大家，如何令雙方都擁有美好的第一次。

大家都希望自己的第一次是難忘而且值得回味的。

SallyQ指出，對於女生來說，男性的裸體是非常陌生的，要與之親密接觸，心情一定會非常緊張，而且是第一次也有著特別的意義。而對於男生來說，如何令女生留下深刻而良好的印象，也是一門學問。

因此SallyQ老師將會一步一步，由事前到事後，每一個個環節都仔細教導大家，接下來的內容篇幅可能有點長，不過為了大家的性福，請細心看完！

你也希望對方日後回想起自己的第一次時，會是掛著滿足的笑容，而不是一個苦笑或者不堪回首的表情吧！

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早前亦有教過大家不同的前戲手法，一起來溫習一下吧！

在學習成為「金手指」之前，首先要搞清楚一些基本觀念，不少人都以為用手指令另一半興奮，只要夠快就可以，又或者參考成人影片中男優的手法，其實是「亂摷一通」，只會適得其反令女生毫不享受性愛樂趣。而且手指按摩分為外陰（陰蒂）和陰道（G點）按摩，今次就先教大家陰蒂按摩。

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