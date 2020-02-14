ITeSHOP.com開倉過百品大減價　Aape／BALENCIAGA／izzue兩折起

武漢肺炎殺到香港，今次I.T舉辦開倉特賣，移師陣地到ITeSHOP。大細I.T旗下包括alexander wang、BALENCIAGA、Aape、izzue、FIVE CM、FRED PERRY在內過百品牌，指定商品低至兩折發售。

大細I.T過百品牌減價低至兩折

ITeSHOP將會在本月17日至21日，一連5日舉行激安大減價。大細I.T旗下過百品牌，將低至兩折發售2019年商品。記者在各品牌挑選了共15款必買商品，大家一齊睇睇質素是否啱心水？

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潮流鞋款、手袋都有折扣

除了多款時尚品牌服裝，最近風靡全球的瑞典品牌Axel Arigato皮製白鞋、「小髒鞋」Golden Goose（GGDB）等多款潮流鞋款同樣有優惠；另外有售法國品牌A.P.C.手袋系列，折後千元左右有交易，情人節收不到禮物，也可以以低價自行購買。

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激安轉盤優惠送現金券

於ITeSHOP購物，可以選擇免費送貨或門市自取。如商品不啱心水，可於7天內辦理退款。

另外於14日起至21日，ITeSHOP將會優先舉辦「激安轉盤」活動，屆時可以登入ITeSHOP網站參與活動，有機會機會嬴取現金券、折上折優惠卷，或其他獎品，包括OFF-WHITE、Fred Perry在內多款品牌獎品，詳情可參考官方網站活動簡介。

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