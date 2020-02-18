武漢肺炎價2月訂閱半價　4大串流影片平台大比併　邊間月費$25？

武漢肺炎疫情持續，個個留在家中惟有瘋狂煲劇消磨時間。市面上4個主流影片串流平台，包括Netflix、AppleTV+、Amazon Prime Video及hmvod，究竟在價錢、影片數目及免費使用期限方面，誰優誰劣呢？

武漢肺炎價 hmvod訂閱半價

武漢肺炎持續蔓延，hmvod推出【hmvod 同你齊心抗疫】活動，於2月23日至29日活動期內訂閱相關服務，每月月費將會由$88減至$48，單看價錢都幾吸引。《開罐Opener》就4間影片串流平台，在訂閱價錢（個人及多人）、影片數量及種類、免費試用期限等5個方面做個比較，讓大家訂閱前可以參考一下。

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總結：Netflix港產片比hmvod少

相比過百元的電影門票而言，串流影片程式的訂閱價格不是惟一考慮因素，反而影片的數量、種類與更新速度才是重中之重。

4個平台各有優劣，從比較中Netflix和Amazon Prime都分別有兩個項目勝出。Netflix在港較為普及，包含多套原創話題作品之餘，接續新作如《生化危機》都相當讓用戶期待。然而它的影片並非齊全，例如港產片就遠不如hmvod，歐美電影也不如Amazon Prime Video；而Amazon Prime Video和AppleTV+的多套獲獎原創作品，就更不可能出現在Netflix平台上。

花少許時間閱讀以上比拼，看看當中哪個平台較合自己心吧！（網上圖片）

可隨時取消訂閱

各平台其實各有優劣，即使備受吹捧的Netflix也被不少用戶詬病影片更新速度慢。其實以上4個影片串流平台都能夠隨時終止訂閱，因此在「無劇可追」下，也不用擔心要繼續月月供，白白浪費金錢，或者可以考慮轉會，到其他平台觀看更多優秀的原創作品。

用戶可以隨時停止訂閱，不用擔心「Cut極都Cut唔到」。（應用程式截圖）

有心水劇集/電影才訂閱

記者身邊不少朋友採取游擊策略，每逢有心水劇集更新才開始訂閱一個月，在一個月內看完便取消訂閱，甚至利用免費試用期觀賞其他影片串流平台的原創節目，省下不少金錢。