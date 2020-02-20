【多圖】日本神人製N款迷你食物模型　精緻程度令網民流晒口水

相信不少人是迷你食物模型的忠實粉絲，每次去日本看到相關扭蛋都忍不住手，就算不能吃，也總可以望梅止渴！

近日日本網上瘋傳一位神人作品，近距離看是超美味的食物，但沒想到真身竟然是縮小12倍的迷你美食模型，精緻程度令網民超震驚。

有不少網民表示被騙，還以為是真的生蛋拌飯。（Twitter@miniature_MH）

這位神人叫 田中智，是日本有名的手工藝家，專門製作1:12的精緻迷你模型，亦出版過數本手藝集，同時是手作迷你模型品牌Nunu's House的創辦人。

田中先生經常於網上分享作品，迷你之餘亦十分高質，近看完全跟平日看到的實物一樣，分別只是在於尺寸。

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大約19年前，田中先生為迷你屋模型買家具時，總覺得欠缺一些點綴，於是便試著自己動手製作迷你小物，自此踏上迷你手工藝之路。

（Twitter@miniature_MH）

除了食物模型外，田中先生亦擅長製作其他類型作品，近日亦以吃剩的烏冬做出小口罩，雖然沒實際用途，但也總算是個心靈寄託，畢竟現在日本也一罩難求啊...

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製作過程也一絲不苟，原來迷你蔥是這樣製成的。

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