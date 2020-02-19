【武漢肺炎激減】Dickies門市4折起　Champion/Adidas兩件半價　

武漢肺炎疫情繼續，不少品牌近日都劈價清貨，望能吸引顧客。Dickies門市正價服飾包括衛衣、連帽衛衣、外套、牛仔褲低至4折發售；另外Catalog內售賣的Champion、Adidas、Vans服裝及鞋款兩件半價，連新推的Catalog蠟筆小系列都有8折優惠！

Dickies門市Final Sale低至4折

延續新年減價，今期Dickies進行Final Sale，推出正價商品以兩件六折，３件四折優惠。今次大熱印花衛衣繼續有優惠，不過款式則較過往少；較驚喜是多款外套及襯衫，仍有多種款式選擇。其中一款工裝外套原價售$689，折後僅售$275.6。另外仍有少量配件以半價發售，150元左右就能入手，粉絲可以趁優惠購買冬衣。不過今次優惠僅限尖沙咀店及將軍澳店，有興趣入手就要留意了。

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Champion、Adidas、VANS兩件半價

Catalog網店情人節優惠未完結，指定商品一律兩件半價發售，減價品牌包括Champion、Adidas、VANS與Dickies。記者觀察網店在庫商品也有睇頭，Adidas NMD R1、Yung-96，Champion印花衛衣都仍有存貨。不過要注意，此優惠未知完結時間，有啱心水就要盡快購買。

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Catalog蠟筆小新系列單件8折

年末推出的蠟筆小新系列包括動感超人、鱷山先生等搞鬼印花衛衣及T-Shirt，今月再減價，所有服裝單品以單件8折發售。不過大部分印花T-Shirt 8折後仍售$319，襪子、背囊、小物袋等配飾類商品繼續以正價發售，不算超值。

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