日媒實測超懶人煮麵法　倒熱水5分鐘搞掂　食得入口卻有3大問題？

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情殺到埋身，人人自危留在家中Home Office，不少人求快，求其食個即食麵解決。即食麵雖然夠方便，但仍難以避免需要經過拆包裝、煲滾水、撈起食物的過程，叫連洗碗都懶得洗的大家情何以堪呢？

超懶人煮麵法5分鐘搞掂午餐

最近日本媒體《ガジェット通信》就進行測試，記者實測如何可以利用即食麵包裝直接「煮麵」。憑一雙巧手將熱水直接注入即食麵包裝內，待5分鐘後包裝袋依然無穿無爛，要進食看似不成問題。

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免洗免煮卻有三大問題

齋看圖片，記者無驚無險完成實測，超懶人煮麵法貌似容易。但他於事後分享結果則表示「單手打蛋好辛苦」、「用袋飲湯隨時燙傷臉」，最後總結再提到自己食拉麵的過程「感到好不安，連食拉麵都不能休息」，並用一句作出總結：「最好還是不要嘗試」。

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試懶人煮麵法時記得睇包裝

其實Home Office必學超懶人煮麵法，因為方法夠方便，曾在2016年於香港爆紅。不過就因為有網民擔心熱水倒入包裝袋後，會導致塑膠釋放致癌物質，曾有媒體向香港高等教育科技學院科技學院食品與健康科學學系系主任余海虎查詢了解，他就超懶人煮麵法就提出一個簡單的分辨方法，一眼睇清包裝袋是否夠「無害」！

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